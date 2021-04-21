Yol çalışmasında 2 bin 300 yıllık mezar bulundu



Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde sulama hattı çalışması sırasında yapılan kazıda, Helenistik Döneme ait olduğu değerlendirilen 2 bin 300 yıllık mezar bulundu.

Menteşe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, Gülağzı Mahallesi'nde sulama hattı kazı çalışması sırasında kepçe bir cisme denk geldi. Mezar olduğu tahmin edilen taşın bulunması üzerine çalışmalar durdu. İhbar üzerine bölgeye inceleme yapması için Muğla Müze Müdürlüğü görevlileri çağrıldı. Helenistik Döneme ait olduğu öğrenilen 2 bin 300 yıllık mezardan insan kafatası ve iskeletlerinin yanı sıra kandil çıktı.

Yetkililerin çalışmasını tamamlanmasının ardından mezarın üzerinin kapatılacağı ve sulama hattı çalışmalarının süreceği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Menteşe Cavit AKGÜN

2021-04-21 17:30:40



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