Ege Denizi Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

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MUĞLA,(DHA) EGE Denizi, Datça açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 03.06'da Ege Denizi, Datça açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün Datça'ya olan uzaklığı 33.56 kilometre, derinliği ise 6.65 kilometre olarak ölçüldü.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça MUĞLA,(DHA)

2021-04-22 04:38:42



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