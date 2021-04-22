Fethiye'de sıcak asfalt çalışmaları için imzalar atıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fethiye'de sıcak asfalt çalışmaları için imzalar atıldı

İHA

Fethiye Belediyesi, yaklaşık 20 milyon 733 bin TL'ye mal olacak, sıcak asfalt yapımı ve kaldırım yenilemesi sözleşmesinde imzalar atıldı

Fethiye'de sıcak asfalt çalışmaları için imzalar atıldı

Fethiye Belediyesi, yaklaşık 20 milyon 733 bin TL’ye mal olacak, sıcak asfalt yapımı ve kaldırım yenilemesi sözleşmesinde imzalar atıldı
Proje kapsamında Baha Şıkman Caddesi, Mustafa Kemal Bulvarı, İnönü Bulvarı, Ölüdeniz Caddesi ve Atatürk Caddesi’ne Fethiye Belediyesi tarafından BSK sıcak asfalt yapılacak. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Tüm altyapıların bitmesi, elektrik tellerinin yeraltına alınması, sıcak asfaltları ve kaldırımlarıyla hayal ettiğimiz zaman güzel bir Fethiye bizleri bekliyor” dedi.
Pandemi nedeniyle sadece Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Belediye ilgili müdürlükleri, yüklenici firma yetkilileri ve basın mensuplarının katılım sağladığı tören, çalışmaların devam ettiği Baha Şıkman Caddesi’nde yapıldı.
“Güzel bir Fethiye bizi bekliyor”
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Fethiye’nin geleceği için çalışıyoruz. Baha Şıkman ve Ölüdeniz Caddesi’nde altyapı çalışmalarımız hızla devam ediyor. Baha Şıkman Caddesi’nde 13 Mart tarihi ile başladığımız altyapı çalışmalarımız bir hafta sonra sonlanıyor. 20 Ocak’ta başladığımız Ölüdeniz Caddesi’ndeki altyapı çalışmasını ise önümüzdeki günlerde tamamlıyoruz. Aynı zamanda elektrik tellerinin yeraltına alınması için ADM Elektrik Dağıtım AŞ. ile çalışmalarımız sürüyor. Sezona kadar bu caddeleri tamamlayacağız demiştik. Bizlere ait olan ana arter bulvar ve caddelerin BSK sıcak asfaltı için sözleşme imzalıyoruz. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın çalışmalardaki rahatsızlığını anlıyorum. Ama yapılan her çalışma onlar için… Fethiye Belediyesi olarak daha önce 10 yıl içerisinde yapılmış çalışmalar kadar, 5 sene içinde hizmet yapacağız. Fethiye Belediyesi ile uyumlu bir Muğla Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlarla diyaloglarımızın bölgemiz şantiyeye dönmüş durumda! Sözleşmeyi bugün sizlerin huzurunda yapıyoruz. Yüklenici firmamız Ölüdeniz ve Baha Şıkman Caddelerinin 15 Haziran’a kadar BSK sıcak asfaltını bitireceklerini bizlere ilettiler. Tüm kurumlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Fethiye’mizin tüm sorunları tespit ettik. Pandemi bizim bahanemiz değildir. Fethiye Belediyesi güçlü bir belediyedir. Bu zor süreçte bizlere desteğini esirgemeyen esnaflarımıza ve tüm Fethiyelilere teşekkür ediyorum.İlk etapta Baha Şıkman ve Ölüdeniz Caddesi’ni bitireceğiz. Ardından Kasım ayında İnönü bulvarına giriş yapacağız. Tabi diğer caddelerimizde önce altyapı çalışması yapılacak. Fethiye gerçekten modern bir şehir görünümüne kavuşacak. Tüm altyapıların bitmesi, elektrik tellerinin yeraltına alınması, sıcak asfaltları ve kaldırımlarıyla hayal ettiğimiz zaman güzel bir Fethiye bizleri bekliyor.Atılan imzaların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.
“75 km’lik altyapı bitti”
Soysal Mühendislik Proje Müdürü Sezgin San, “Yaklaşık 115 km’lik altyapı projemizin 75 km’lik kısmını bitirmek üzereyiz. Özellikle turizmde kalabalık olacak tüm bölgelerin altyapısını bitiriyoruz. Turizm ile çok haşır neşir olmayan bölgelerde ise imalatlarımız var. Bunları da tamamlamak için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.
“Canla başla çalışacağız”
BSK Sıcak asfalt işini yapacak olan firma sahibi Bora Can Kasap ise, “15 Haziran’a kadar bu caddemizi bitireceğiz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Şimdiden tüm esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Toplamda 6 km’lik bir imalatımız olacak. Bunun önemli bir kısmını sezondan önce bitireceğiz. Sezon bittikten sonra ise tekrar işe koyulup canla başla çalışacağız” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fethiyespor'da Play-Off sevinci
YEREL HABERLER Fethiyespor'da Play-Off sevinci
Ege Denizi Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Ege Denizi Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Başkan Oktay'dan 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Başkan Oktay'dan 23 Nisan mesajı
AFAD: "Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde saat 03.06'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi"
YEREL HABERLER AFAD: "Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Ege ...
Akbük Koyu'nda yıkımlar sürüyor (2)
YEREL HABERLER Akbük Koyu'nda yıkımlar sürüyor (2)
Orman yangını büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Orman yangını büyümeden söndürüldü
Yol çalışmasında 2 bin 300 yıllık mezar bulundu
YEREL HABERLER Yol çalışmasında 2 bin 300 yıllık mezar bulundu
Fethiyespor - Tokatspor: 2-0
YEREL HABERLER Fethiyespor - Tokatspor: 2-0
Tff 3.Lig: Fethiyespor 2 - Tokatspor 0
YEREL HABERLER Tff 3.Lig: Fethiyespor 2 - Tokatspor 0
Menteşe Kentsel Sit alanı doğalgaza kavuşuyor
YEREL HABERLER Menteşe Kentsel Sit alanı doğalgaza kavuşuyor
Muğla Büyükşehir, Türkiye’nin kredi notu en yüksek Belediyeleri arasında Uluslararası Kredi Değerlendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yapılan kredi değerlendirmede Muğla Büyükşehir Belediyesi, “Ulusal Ölçekteki Uzun Vadeli Kredi Notunda” “AAA” alarak zirvede yer aldı.
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir, Türkiye’nin kredi notu en yüksek ...
Kargı Koyu'nda inceleme yapan CHP'li Öztunç: Halkın gücü karşısında hiçbir şey duramaz
YEREL HABERLER Kargı Koyu'nda inceleme yapan CHP'li Öztunç: Halkın ...
Su kanalı kazısında antik mezar bulundu Menteşe ilçesinin kırsal Gülağzı Mahallesinde Menteşe Belediyesi ekiplerinin sulama kanalı için yaptıkları kazıda Helenistik döneme ait içinde yaklaşık 6 bireyin bulunduğu toplu mezar bulundu.
YEREL HABERLER Su kanalı kazısında antik mezar bulundu Menteşe ...
Dünya şampiyonu öğrenciler İngilizce sunum yaptı
YEREL HABERLER Dünya şampiyonu öğrenciler İngilizce sunum yaptı
Büyükşehir’den ihtiyaç sahiplerine Ramazan Kolisi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den ihtiyaç sahiplerine Ramazan Kolisi
Marmaris'te kaçak tütün operasyonu; 3 gözaltı
YEREL HABERLER Marmaris'te kaçak tütün operasyonu; 3 gözaltı
Dünyaca ünlü koyda, kaçak yapıların yıkımına devam edildi
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü koyda, kaçak yapıların yıkımına devam ...
Marmaris'te yat kaptanı uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Marmaris'te yat kaptanı uyuşturucu ticaretinden ...
Bodrum’da heyecanlandıran kazı devam ediyor
YEREL HABERLER Bodrum’da heyecanlandıran kazı devam ediyor
Haluk Levent ve Melek Mosso Karaca’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Haluk Levent ve Melek Mosso Karaca’yı ziyaret etti
Akbük Koyu'nda yıkımlar sürüyor
YEREL HABERLER Akbük Koyu'nda yıkımlar sürüyor
Eğitim Bir-Sen’den ‘Pandemi Döneminde Öğrenme Kaybı’ raporu Eğitim Bir-Sen tarafından ‘Pandemi Döneminde Öğrenme Kaybı’ raporu hazırlanırken, raporda öneriler de yer aldı.
YEREL HABERLER Eğitim Bir-Sen’den ‘Pandemi Döneminde Öğrenme Kaybı’ ...
Menteşe Belediyesi 23 Nisan’ı etkinliklerle karşılıyor Menteşe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı pandemi koşullarında online düzenlediği etkinliklerle karşılıyor.
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesi 23 Nisan’ı etkinliklerle ...
Bodrumspor'un konuğu Bayburt Özel İdarespor
YEREL HABERLER Bodrumspor'un konuğu Bayburt Özel İdarespor