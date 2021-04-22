Fethiyespor'da Play-Off sevinci

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FETHİYE, (DHA)Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Tokatspor'u 2-0 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Fethiyespor, bitime 2 hafta kala Play-Off'a kalmayı garantilemenin sevincini yaşıyor. Normal sezonun son 2 maçında şampiyonluk şansı bulunmayan lacivert-beyazlılar, prestij mücadelesi verip Play-Off'a bilenecek. Ligde pazar günü deplasmanda Ağrı 1970'le karşılaştıktan sonra 1 Mayıs Cumartesi günü Atlas Maden Çengelköyspor'u konuk edecek Fethiyespor, bu iki karşılaşmada Play-Off hazırlığı yapacak. Takımın başında çıktığı ilk sınavından 3 puanla ayrılan Teknik Direktör Enver Ataçocuğu, Play-Off'tan 2'nci Lig'e çıkacaklarını dile getirdi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2021-04-22 11:39:15



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