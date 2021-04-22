4 ülke 28 takım online yarışacak Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 8’incisini düzenlediği “Online Uluslararası Kulüpler Satranç Turnuvasına” 4 ülkeden 28 kulübün katılımıyla gerçekleşecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin pandemi sürecinde bugüne kadar 7 kez gerçekleştirdiği ve büyük bir beğeniyle takip edilen online Uluslararası Satranç Turnuvasının 8’incisi 25 Nisan’da yapılacak.
Daha önce bireysel olarak gerçekleşen yarışmanın 8’incisi 4 ülkeden 28 kulübün katılımıyla gerçekleşecek. Dünya çapında bilinen birçok kulübünde yer aldığı Uluslararası satranç turnuvasına yoğun bir sporcu katılımının olacağı tahmin ediliyor.
Turnuva, Pazar günü saat 18.0020.00 saatleri arasında Kutsoy Gökçe youtube sayfasında canlı yayınlanacak. Satranç severler turnuvayı https://youtube.com/c/KutsoyGokceMBBGSK linkten izleyebilecekler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.