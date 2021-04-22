Ortaca’da KADES tanıtıldı, vatandaşlara maske dağıtıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Ortaca ilçesinde polis ekiplerince KADES uygulaması tanıtıldı, vatandaşlara maske dağıtıldı.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince Perşembe ve Cuma günleri bankalar bölgesinde vatandaşların KADES Uygulaması (Kadın Acil Destek) hakkında bilgilendirilmesine yönelik stant açıldı. Stantta dünyayı etkisi altına alan Korona virüs hastalığından korunmak için maske, mesafe, temizlik konusunda da bilgilendirme yapıldı. Tanıtım sırasında 200 adet maske ve 450 adet broşür dağıtımı yapıldı. Kadın vatandaşların kullanmış oldukları cep telefonlarına KADES uygulaması yüklendi, ihtiyaç duyulması halinde kullanıma açık hale getirildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.