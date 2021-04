Marmaris'te 23 Nisan, 105 sokakta balkonlarda kutlanacak

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 23 Nisan, Kovid19 ile mücadele kapsamında alınan kısıtlama sebebi ile balkonlardan kutlanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü yılı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutlamak için Marmaris’te bayrak seferberliği başladı.

105.sokak kutlamalarını her yıl geleneksel hale getiren 67 yaşındaki terzi Salih Yazgan, korona virüsü (Kovid19) salgını sebebiyle evde kalmak zorunda kalmasına rağmen boş durmadı. Yazgan, evindeki yüzlerce Türk Bayrağı, Atatürk posteri ile afişleri tek tek yıkadı, ütüledi, paketledi, 105 Sokak’ta tüm binalara asılmasını sağladı. Hiçbir kişi, kurum ya da kuruluştan maddi destek almadan, 105 Sokak’taki 23 Nisan kutlamalarını gerçekleşmesine öncülük eden 67 yaşındaki Salih Yazgan yaptığı açıklamada, "Pazartesi gününden bu yana süslemeye başladık. 81 vilayette böyle sokakların olmasını istiyoruz. Bayrağımıza, devletimize, Atatürk’e verdiğimiz değer sonsuz. 23 Nisan'da belediye buraya müzik sistemi getirecek yine marşlar eşliğinde balkonlardan kutlayacağız" dedi.

Sokak 2014’ten bu yana her 23 Nisan öncesinde olduğu gibi görenlerin ilgisini ve takdirini toplayan bir hal aldı. Sokakta sakinlerinden Kader Kaya "Her sene sokağımız böyle şenleniyor, insanlar çocuklar gelip fotoğraflar çekiniyor. Dört yaşındaki oğlumda burada olmaktan çok mutlu oluyor’’ şeklinde konuştu.

105 sokakta ikamet eden Hülya Yıldız "Bu sene de bu coşkuyu yaşıyoruz, yaklaşık 7 yıldır sokağımızı böyle süsleyip bizlere öncülük eden Salih abimizden Allah razı olsun. Torunlarımız çocuklarımız yine evlerden bile olsa kutlayacağız" dedi.

100 metre uzunluğundaki sokak, 2 bine yakın Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleriyle donatıldı. 23 Nisan Perşembe günü Marmaris Belediyesi tarafından simge olan 105 sokakta saat 16.00 17.00 arası ses sistemi getirerek marşlar ve çocuk şarkıları yayını yapacağını söyleyen Yazgan '' Bende çocuklar kadar heyecanlıyım'' dedi.



