Muğla'da çekiciyle minibüs çalan 2 şüpheli yakalandı



Mehmet Çil/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, otoparktan çekici yardımıyla çalınan minibüsle ilgili 100 saatlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, 3 şüpheliden 2'sini yakalayarak gözaltına alındı. Minibüs ise çalındığı gün Milas ilçesinde bir otoparkta bulunarak muhafaza altına alındı.

Datça ilçesinde yaklaşık 1 yıldır otoparkta bulunan O.G.'ye ait olan minibüs, geçen çarşamba gece yarısından sonra çekici yardımıyla çalındı. Durumun farkeden O.G., polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çevredeki 20 ayrı güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yaklaşık 100 saatlik görüntüyü saniye saniye inceleyen ekipler, çalıntı minibüsün çekici yardımıyla ilçe dışına çıkarıldığını tespit edildi. Çekiciyi takip eden polis, minibüsün Milas ilçesine götürüldüğünü belirledi. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ilçede başlatılan ortak çalışma aile çalıntı minibüs, aynı gün bir otoparkta bulundu ve muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili 3 şüpheliden K.Ö. (44) ve H.K.(30) gözaltına alınırken, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-04-22 22:59:55



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