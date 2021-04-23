Bodrumspor büyük avantaj kaybetti

BODRUM, (DHA) MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Bayburt Özel İdarespor'a 3-2 yenilen Bodrumspor Play-Off yolunda çok ağır yara aldı.
Geçen hafta da deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'a 4-3 kaybeden yeşil-beyazlılar üst üste 2 yenilgiyle bitime 3 maç kala Play-Off barajının 5 puan gerisine düştü. Teknik direktör Tahsin Tam hiç hesapta olmayan bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Rakiplerinin kazandığı haftayı çok acı bir kayıpla geçtiklerini antalan Tam, "Bitime 3 maç kaldı. Matematiksel olarak halen umudumuz var. Asla pes etmeyeceğiz, son düdüğe kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.
Bodrumspor kalan 3 müsabakasında Serik Belediyespor (D), Kardemir Karabükspor ve Turgutluspor'la (D) oynayacak. DHA-Spor Türkiye-Muğla BODRUM
2021-04-23 11:32:24
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.