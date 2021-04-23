Bodrumspor büyük avantaj kaybetti



BODRUM, (DHA) MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Bayburt Özel İdarespor'a 3-2 yenilen Bodrumspor Play-Off yolunda çok ağır yara aldı.

Geçen hafta da deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'a 4-3 kaybeden yeşil-beyazlılar üst üste 2 yenilgiyle bitime 3 maç kala Play-Off barajının 5 puan gerisine düştü. Teknik direktör Tahsin Tam hiç hesapta olmayan bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Rakiplerinin kazandığı haftayı çok acı bir kayıpla geçtiklerini antalan Tam, "Bitime 3 maç kaldı. Matematiksel olarak halen umudumuz var. Asla pes etmeyeceğiz, son düdüğe kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Bodrumspor kalan 3 müsabakasında Serik Belediyespor (D), Kardemir Karabükspor ve Turgutluspor'la (D) oynayacak. DHA-Spor Türkiye-Muğla BODRUM

2021-04-23 11:32:24



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