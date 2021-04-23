Büyükşehirden 13 ilçede gezi araçlarıyla 23 Nisan konseri Muğla Büyükşehir Belediyesi TBMM’nin açılışının 101’inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı coşkusunu 13 ilçeye taşıdı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehirden 13 ilçede gezi araçlarıyla 23 Nisan konseri Muğla Büyükşehir Belediyesi TBMM’nin açılışının 101’inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı coşkusunu 13 ilçeye taşıdı.

İHA

Büyükşehirden 13 ilçede gezi araçlarıyla 23 Nisan konseri Muğla Büyükşehir Belediyesi TBMM’nin açılışının 101’inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı coşkusunu 13 ilçeye taşıdı.

TBMM’nin açılışının 101’inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik çocuk Bayramı Muğla’da kutlandı. Muğla’nın Menteşe ilçesinde düzenlenen kutlama törenlerine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, ve sınırlı sayıda öğrenci katıldı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 101’inci yıl dönümü, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle evlerinde kalan çocukların ve vatandaşların en coşkulu şekilde kutlaması için 13 ilçede gezici mobil araçlarla konser verdi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan mobil araçlar 13 ilçede mahalle mahalle dolaşarak konser verdi. Mahallelerde mobil araçlarla konser verilirken bağımsızlığın sembolü Türk Bayraklarıyla balkonlara çıkan Muğlalılar, mobil araçlarla seslendirilen marş ve şarkılara eşlik ederek büyük coşku yaşadı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Bir ulus düşünün vatan toprakları işgal kuvvetleri ile sarılmış, ülkeyi yönetenler hıyanet içinde işgalcilerle işbirliği yapmış ve tam bağımsızlık yerine manda himayesini bile kabul edecek acziyet içine girmişlerdir. Atatürk Anadolu topraklarında yaşayanların duygularına ve cesaretine tercüman olarak bağımsızlık ateşini bu karanlık zihniyetlere inat yakmış, tüm yurttan Ankara’ya gelen gözüpek vatan evlatları ile birlikte 23 Nisan 1920’de ulusal egemenliğin sözcüsü Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni büyük bir gururla açmıştır. İşte böyle özel bir günü, bir milletin ulusal egemenliğinin sembolünün açıldığı günü çocuklara bayram olarak armağan etmek ve tüm dünya çocukları ile birlikte kutlamak Atatürk gibi bir dünya liderine yakışırdı. Pandemi nedeniyle sokakları, meydanları, statları dolduramasak da 101 yıldır ulusal egemenliğimizin onurunu ve mutluluğunu yüreğimizde yaşıyoruz. Bu güzel vatanı bizlere yurt yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyor, tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrumspor büyük avantaj kaybetti
YEREL HABERLER Bodrumspor büyük avantaj kaybetti
Fethiye’de 23 Nisan sade bir törenle gerçekleşti
YEREL HABERLER Fethiye’de 23 Nisan sade bir törenle gerçekleşti
Marmaris’te 23 Nisan çelenk sunma töreni gerçekleşti
YEREL HABERLER Marmaris’te 23 Nisan çelenk sunma töreni gerçekleşti
Muğla'da 23 Nisan Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı
YEREL HABERLER Muğla'da 23 Nisan Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı
Datça'da 4.2 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Datça'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Muğla'da çekiciyle minibüs çalan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da çekiciyle minibüs çalan 2 şüpheli yakalandı
Bodrum’da trafik kabusu Kilometrelerce kuyruk sürücüleri çileden çıkardı
YEREL HABERLER Bodrum’da trafik kabusu Kilometrelerce kuyruk ...
Hırsızların cesareti herkesi şaşırttı Datça’dan çekiciye yüklenerek çalınan minibüs, Milas’ta bulundu
YEREL HABERLER Hırsızların cesareti herkesi şaşırttı Datça’dan ...
Fethiye’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Fethiye’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli ...
Bodrumspor - Bayburt İl Özel İdare Spor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bodrumspor - Bayburt İl Özel İdare Spor (FOTOĞRAFLAR)
FETÖ üyelerini yurt dışına kaçışına yardımcı olan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ üyelerini yurt dışına kaçışına yardımcı olan 3 ...
Marmaris Kaymakamı Aksoy’un “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” mesajı
YEREL HABERLER Marmaris Kaymakamı Aksoy’un “23 Nisan Ulusal ...
Jandarma'dan çocuklara 23 Nisan hediyesi
YEREL HABERLER Jandarma'dan çocuklara 23 Nisan hediyesi
Bodrumspor - Bayburt Özel İdarespor: 2-3
YEREL HABERLER Bodrumspor - Bayburt Özel İdarespor: 2-3
Marmaris'te 23 Nisan, 105 sokakta balkonlarda kutlanacak
YEREL HABERLER Marmaris'te 23 Nisan, 105 sokakta balkonlarda ...
Korona virüsü ve bakterileri yüzde 99.99 öldürüyor
YEREL HABERLER Korona virüsü ve bakterileri yüzde 99.99 öldürüyor
Başkan Gümüş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Gümüş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk ...
Gökova'da kıyı mağarasında ilk kez 5 fok aynı anda görüntülendi
YEREL HABERLER Gökova'da kıyı mağarasında ilk kez 5 fok aynı anda ...
Başarı hikayelerini paylaştılar
YEREL HABERLER Başarı hikayelerini paylaştılar
Ortaca’da KADES tanıtıldı, vatandaşlara maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Ortaca’da KADES tanıtıldı, vatandaşlara maske ...
Başkan Aras Uluslararası Turizm Forumu’na katıldı
YEREL HABERLER Başkan Aras Uluslararası Turizm Forumu’na katıldı
Sezona yetiştirmek için canla, başla çalışıyorlar
YEREL HABERLER Sezona yetiştirmek için canla, başla çalışıyorlar
Dalaman'da engelli park yerlerini kullananlara ceza
YEREL HABERLER Dalaman'da engelli park yerlerini kullananlara ceza
4 ülke 28 takım online yarışacak Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 8’incisini düzenlediği “Online Uluslararası Kulüpler Satranç Turnuvasına” 4 ülkeden 28 kulübün katılımıyla gerçekleşecek.
YEREL HABERLER 4 ülke 28 takım online yarışacak Muğla Büyükşehir ...