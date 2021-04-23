Marmaris polisi araç konvoyu ile 23 Nisan'ı kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris polisi araç konvoyu ile 23 Nisan'ı kutladı

DHA

Marmaris polisi araç konvoyu ile 23 Nisan'ı kutladı


Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında motosiklet ve araçlarıyla  konvoy oluşturup, ilçe turu atıp,  'Evde kalın çağrısı yaptı', Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde çeşitli sosyal mesajlar içeren dövizler pankartlar taşıdı.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş, trafik, terör, toplum destekli polislik ve istihbarat birimi ekipleri 23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Polisler, üzerlerinde KADES (Kadın Destek Uygulaması) ve 'Kadına şiddete hayır' yazılı tişört giydi.
Türk bayrağı ve Atatürk posteri asılı araçlarıyla Emniyet Kavşağı'nda konvoy oluşturan polis ekipleri, 23 Nisan marşları eşliğinde ilçe turu attı. Sire çalarak ilçe sokaklarında gezen konvoy, siren çalıp, megafonla 'Evde kalın, tedbirlere uyun' çağrısı yaptı. Konvoy 1 saatlik turun ardından Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önüne geldi. Polisler, burada konfeti patlatarak kendilerini izleyen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yabancıların çocuklarına balon hediye etti. Atatürk Anıtı önünde üzerlerinde KADES yazılı tişörtlerle toplanan polisler, 'Maske, mesafe ve temizlik hepimiz için', '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun' ve 'Evde kalın tedbirlere uyun sağlıklı kalın' dövizleri açtı. Toplum Destekli Grup Amirliği'nin üzerinde 'Çocuk Polisi' yazan 'Kanka Polisi' de meydandaki yerini aldı. Kısıtlamadan muaf olün yabancı uyrukluların çocukları Kanka Polis maskotu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ekipler, daha sonra tekrar araçlarına binip, ilçe turuna kaldıkları yerden devam etti.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2021-04-23 18:29:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmaris polisinden kankalı, meşaleli, dövizli kortej
YEREL HABERLER Marmaris polisinden kankalı, meşaleli, dövizli kortej
Gazeteci Selahattin Duman, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Gazeteci Selahattin Duman, Bodrum'da son yolculuğuna ...
Ortaca’da iş yeri yangını
YEREL HABERLER Ortaca’da iş yeri yangını
Marmaris'teki 105'inci Sokak, bu yıl da imece usulü süslendi
YEREL HABERLER Marmaris'teki 105'inci Sokak, bu yıl da imece usulü ...
Datça’da 23 Nisan’ı evlerinde kutladılar
YEREL HABERLER Datça’da 23 Nisan’ı evlerinde kutladılar
Ünlü gazeteci Selahattin Duman son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Ünlü gazeteci Selahattin Duman son yolculuğuna ...
Marmaris’te konvoylu 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Marmaris’te konvoylu 23 Nisan kutlaması
NASA’dan Akyaka Azmak nehri paylaşımı ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) resmi Instagram hesabından 22 Nisan Dünya Gününde Muğla’nın Ula ilçesindeki ‘Sakin Kent’ Akyaka’daki Kadın Azmağı’nın görüntüsü paylaşılarak “Vay be... Güzelliğini yaşayın” notu düşüldü
YEREL HABERLER NASA’dan Akyaka Azmak nehri paylaşımı ABD Havacılık ...
Bodrum Emniyetinde rüşvet iddiası
YEREL HABERLER Bodrum Emniyetinde rüşvet iddiası
Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Uçak’tan 23 Nisan mesajı Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101inci yıl dönümünü ve bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.
YEREL HABERLER Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Uçak’tan 23 Nisan ...
Balonlar çocuklar için göye yükseldi
YEREL HABERLER Balonlar çocuklar için göye yükseldi
Büyükşehirden 13 ilçede gezi araçlarıyla 23 Nisan konseri Muğla Büyükşehir Belediyesi TBMM’nin açılışının 101’inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı coşkusunu 13 ilçeye taşıdı.
YEREL HABERLER Büyükşehirden 13 ilçede gezi araçlarıyla 23 Nisan ...
Bodrumspor büyük avantaj kaybetti
YEREL HABERLER Bodrumspor büyük avantaj kaybetti
Fethiye’de 23 Nisan sade bir törenle gerçekleşti
YEREL HABERLER Fethiye’de 23 Nisan sade bir törenle gerçekleşti
Marmaris’te 23 Nisan çelenk sunma töreni gerçekleşti
YEREL HABERLER Marmaris’te 23 Nisan çelenk sunma töreni gerçekleşti
Muğla'da 23 Nisan Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı
YEREL HABERLER Muğla'da 23 Nisan Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı
Datça'da 4.2 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Datça'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Muğla'da çekiciyle minibüs çalan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da çekiciyle minibüs çalan 2 şüpheli yakalandı
Bodrum’da trafik kabusu Kilometrelerce kuyruk sürücüleri çileden çıkardı
YEREL HABERLER Bodrum’da trafik kabusu Kilometrelerce kuyruk ...
Hırsızların cesareti herkesi şaşırttı Datça’dan çekiciye yüklenerek çalınan minibüs, Milas’ta bulundu
YEREL HABERLER Hırsızların cesareti herkesi şaşırttı Datça’dan ...
Fethiye’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Fethiye’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli ...
Bodrumspor - Bayburt İl Özel İdare Spor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bodrumspor - Bayburt İl Özel İdare Spor (FOTOĞRAFLAR)
FETÖ üyelerini yurt dışına kaçışına yardımcı olan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ üyelerini yurt dışına kaçışına yardımcı olan 3 ...
Marmaris Kaymakamı Aksoy’un “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” mesajı
YEREL HABERLER Marmaris Kaymakamı Aksoy’un “23 Nisan Ulusal ...