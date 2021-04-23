23 Nisan Çocuk Otobüsü Datça’da çocukları sevindirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla Valisi Orhan Tavlı tarafından hazırlatılan " 23 Nisan Çocuk Otobüsü’nün getirdiği hediyeler Datça’da çocuklara dağıtıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Muğla Valiliği tarafından hazırlanan 23 Nisan Çocuk Otobüsü Datça’ya geldi. Datça sokaklarında gezen otobüs ile kendisini karşılayan çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal’da otobüsle beraber Datça sokaklarında gezerek çocuklara hediye verdi. Aldal, çocuklara “Sizleri özgürce yaşayacağınız, sıkıntı çekmeyeceğiniz bir geleceğe hazırlamanın heyecanı içindeyiz. Biricik umutlarımız, bayramınız kutlu olsun" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.