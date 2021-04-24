Vebitcoin'de gözaltı sayısı 4'e yükseldi (2)

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KARADAĞ VATANDAŞLIĞI ALMIŞ

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan şirketin CEO'su İlker B.'nin 2 yıl önce Karadağ'dan vatandaşlık aldığı öğrenildi. 'Baron' lakabıyla tanınan İlker B. ile diğer 3 kişinin emniyetteki ifadeleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-04-24 12:28:26



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