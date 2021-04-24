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Bodrum plajları turistlere kaldı

DHA

Bodrum plajları turistlere kaldı


Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki cadde, sokak ve plajlar, kısıtlamadan muaf olan yabancı turistlere kaldı.
Bodrum'un meydan, cadde ve sokaklar, kısıtlamada boş kaldı. Turistler, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Dünyaca ünlü Kumbahçe Paşatarlası ve Gümbet Sahili'ne gelen turistler hava sıcaklığının 26, deniz su sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü kentte denizin keyfini çıkardı. Bodrumlular ise balkonlarında oturup güneşli havadan faydalanmaya çalıştı. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2021-04-24 16:35:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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