Kripto komisyoncunun aylık geliri dudak uçuklattı Muğla merkezli kripto para platformu Vebitcoin’in gözaltına alınan CEO’su İlker B.’nin ilk ifadeleri ortaya çıkarken, aylık gelirinin yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olduğu iddia edildi

MASAK tarafından tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke konulan ve gözaltına alınan Muğla merkezli VeBitcoin CEO’sunun Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğündeki ilk ifadesi ortaya çıktı. İlker B.’nin aylık gelirinin 1 milyon 500 bin lira olduğu, bunun 15 bin lirasını aile ihtiyaçları için kullandığını söylediği öğrenildi.



Aylık geliri 1 milyon 500 bin lira

VeBitcoin CEO’su İlker B. ve eşi Güliz B. ile birlikte 4 kişinin Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü’nde alınan ilk ifadesinde şirketin çalışmaları hakkında ifade veren VeBitcoin CEO’su İlker B., “Şahsıma ait site üzerinden alışsatışa aracılık ederek komisyon alarak kar sağlıyorum. Aylık gelirim yaklaşık 1 milyon 500 bin lira. Bu gelirin 15 bin lirasını aile ihtiyaçlarım için kullanıyorum” dedi.



“200 milyon lira kripto para çalındı”

İlker B. ifadesinde 2018 yılı Haziran ayında şirkete yapılan siber saldırı sonucu müşterilere ait bugünün parası ile yaklaşık 200 milyon lira değerinde kripto para çalındığını ifadesinde yer verirken, “Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na konuyla ilgili suç duyurusunda bulundum. Ancak dosya henüz sonuçlandırılamadı” dedi.



“Borsa gelirinin yüzde 95’ini çalınan paralar için kullandık”

VeBitcoin şirketinde 90 binin üzerinde kayıtlı kullanıcı bulunduğunu, şirketin işlem hacmi aylık ortalama 600 milyon ile 800 milyon lira arasında değiştiğini, bu rakamın binde 2’sini komisyon olarak aldığını belirttiği ifadesinde, “34 aydır borsamızın gelirlerinin yüzde 95'ini müşterilerimizin çalınan mallarına ödedik. Bugüne kadar 120130 milyon arasında ödeme gerçekleştirdik. Son dönemde yaşanan Merkez Bankası kararı sonrası müşterilerde bir korku oluştu ve ardından Thodex adlı kripto para borsa sahibi kaçınca müşterilerimiz bakiyelerini hızlı şekilde çekmek istedi. Geriye kalan yaklaşık 80 milyon tutarı aynı anda ödeme şansımız olmadı. Faaliyetlerimizi 23 Nisan 2021 tarihinde sonlandırma kararı verdim. Şirketin faaliyetini sonlandırmadan yaklaşık 10 gün boyunca 90 milyon civarında müşterilerin banka hesaplarına ve kripto para hesaplarına ödeme gerçekleştirdim. Daha fazla ödeme yapma imkanımın olmadığından 23 Nisan’da şirketime ait internet sitesinde duyuru yayınlayarak şirketin faaliyetini sonlandırdım” dedi.

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