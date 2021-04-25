Kripto komisyoncunun aylık geliri dudak uçuklattı Muğla merkezli kripto para platformu Vebitcoin’in gözaltına alınan CEO’su İlker B.’nin ilk ifadeleri ortaya çıkarken, aylık gelirinin yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olduğu iddia edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kripto komisyoncunun aylık geliri dudak uçuklattı Muğla merkezli kripto para platformu Vebitcoin’in gözaltına alınan CEO’su İlker B.’nin ilk ifadeleri ortaya çıkarken, aylık gelirinin yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olduğu iddia edildi

İHA

Kripto komisyoncunun aylık geliri dudak uçuklattı Muğla merkezli kripto para platformu Vebitcoin’in gözaltına alınan CEO’su İlker B.’nin ilk ifadeleri ortaya çıkarken, aylık gelirinin yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olduğu iddia edildi

MASAK tarafından tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke konulan ve gözaltına alınan Muğla merkezli VeBitcoin CEO’sunun Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğündeki ilk ifadesi ortaya çıktı. İlker B.’nin aylık gelirinin 1 milyon 500 bin lira olduğu, bunun 15 bin lirasını aile ihtiyaçları için kullandığını söylediği öğrenildi.

Aylık geliri 1 milyon 500 bin lira
VeBitcoin CEO’su İlker B. ve eşi Güliz B. ile birlikte 4 kişinin Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü’nde alınan ilk ifadesinde şirketin çalışmaları hakkında ifade veren VeBitcoin CEO’su İlker B., “Şahsıma ait site üzerinden alışsatışa aracılık ederek komisyon alarak kar sağlıyorum. Aylık gelirim yaklaşık 1 milyon 500 bin lira. Bu gelirin 15 bin lirasını aile ihtiyaçlarım için kullanıyorum” dedi.

“200 milyon lira kripto para çalındı”
İlker B. ifadesinde 2018 yılı Haziran ayında şirkete yapılan siber saldırı sonucu müşterilere ait bugünün parası ile yaklaşık 200 milyon lira değerinde kripto para çalındığını ifadesinde yer verirken, “Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na konuyla ilgili suç duyurusunda bulundum. Ancak dosya henüz sonuçlandırılamadı” dedi.

“Borsa gelirinin yüzde 95’ini çalınan paralar için kullandık”
VeBitcoin şirketinde 90 binin üzerinde kayıtlı kullanıcı bulunduğunu, şirketin işlem hacmi aylık ortalama 600 milyon ile 800 milyon lira arasında değiştiğini, bu rakamın binde 2’sini komisyon olarak aldığını belirttiği ifadesinde, “34 aydır borsamızın gelirlerinin yüzde 95'ini müşterilerimizin çalınan mallarına ödedik. Bugüne kadar 120130 milyon arasında ödeme gerçekleştirdik. Son dönemde yaşanan Merkez Bankası kararı sonrası müşterilerde bir korku oluştu ve ardından Thodex adlı kripto para borsa sahibi kaçınca müşterilerimiz bakiyelerini hızlı şekilde çekmek istedi. Geriye kalan yaklaşık 80 milyon tutarı aynı anda ödeme şansımız olmadı. Faaliyetlerimizi 23 Nisan 2021 tarihinde sonlandırma kararı verdim. Şirketin faaliyetini sonlandırmadan yaklaşık 10 gün boyunca 90 milyon civarında müşterilerin banka hesaplarına ve kripto para hesaplarına ödeme gerçekleştirdim. Daha fazla ödeme yapma imkanımın olmadığından 23 Nisan’da şirketime ait internet sitesinde duyuru yayınlayarak şirketin faaliyetini sonlandırdım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vebitcoin'in CEO'su ve 'Hanımağa' lakaplı eşi, yasa dışı bahis çetesinin liderlerinden çıktı (3)
YEREL HABERLER Vebitcoin'in CEO'su ve 'Hanımağa' lakaplı eşi, yasa ...
Gözaltına alınan WeBitcoin CEO’sunun korona testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Gözaltına alınan WeBitcoin CEO’sunun korona testi ...
Vebitcoin'in CEO'su ve 'Hanımağa' lakaplı eşi, yasa dışı bahis çetesinin liderlerinden çıktı (2)
YEREL HABERLER Vebitcoin'in CEO'su ve 'Hanımağa' lakaplı eşi, yasa ...
Kısıtlamayı ihlal eden 32 kişiye 110 bin TL idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal eden 32 kişiye 110 bin TL idari ...
Vebitcoin'in CEO'su ve 'Hanımağa' lakaplı eşi, yasa dışı bahis çetesinin liderlerinden çıktı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Vebitcoin'in CEO'su ve 'Hanımağa' lakaplı eşi, yasa ...
Vebitcoin'in CEO'su ve 'Hanımağa' lakaplı eşi, yasa dışı bahis çetesinin liderlerinden çıktı
YEREL HABERLER Vebitcoin'in CEO'su ve 'Hanımağa' lakaplı eşi, yasa ...
Otomobille duvarın arasına sıkıştı
YEREL HABERLER Otomobille duvarın arasına sıkıştı
Bodrum Belediyesi kısıtılamayı fırsata çevirdi
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi kısıtılamayı fırsata çevirdi
Bodrum’da triatlon yarışı düzenlendi Önce yüzdüler sonra bisiklete binip ardından koştular
YEREL HABERLER Bodrum’da triatlon yarışı düzenlendi Önce yüzdüler ...
Bodrum plajları turistlere kaldı
YEREL HABERLER Bodrum plajları turistlere kaldı
Vebitcoin'de gözaltı sayısı 4'e yükseldi (3)
YEREL HABERLER Vebitcoin'de gözaltı sayısı 4'e yükseldi (3)
Fethiye’de yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Fethiye’de yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi ...
Fethiye’deki kazada yaralanan genç, 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Fethiye’deki kazada yaralanan genç, 18 günlük yaşam ...
Polis cinayet zanlısı çifti yakaladı
YEREL HABERLER Polis cinayet zanlısı çifti yakaladı
Vebitcoin'de gözaltı sayısı 4'e yükseldi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Vebitcoin'de gözaltı sayısı 4'e yükseldi/ Ek ...
Vebitcoin'de gözaltı sayısı 4'e yükseldi (2)
YEREL HABERLER Vebitcoin'de gözaltı sayısı 4'e yükseldi (2)
Datça Mesudiye’de yılda 68 Bin Kw enerji tasarrufu Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Datça İlçesi Mesudiye Mahallesinde bulunan terfi merkezinde yaptığı çalışmayla yılda 68 bin Kw enerji tasarrufu sağlayacak.
YEREL HABERLER Datça Mesudiye’de yılda 68 Bin Kw enerji ...
VeBitcoin CEO’su ve 3 kişi gözaltına alındı Muğla merkezli kripto para faaliyet yürüten ve işlemlerini durdurmasının ardından MASAK tarafından tüm finansal faaliyetlerine bloke konulan Vebitcoin CEO’su gözaltına alındı
YEREL HABERLER VeBitcoin CEO’su ve 3 kişi gözaltına alındı Muğla ...
Vebitcoin'de gözaltı sayısı 4'e yükseldi
YEREL HABERLER Vebitcoin'de gözaltı sayısı 4'e yükseldi
Marmaris´te doğa yürüyüşünde yaralanan kadın kurtarıldı
YEREL HABERLER Marmaris´te doğa yürüyüşünde yaralanan kadın ...
Kripto para işlem platformu Vebitcoin Ceo'su gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kripto para işlem platformu Vebitcoin Ceo'su ...
Muğla’daki VeBitcoin ofisinde polis arama yapacak
YEREL HABERLER Muğla’daki VeBitcoin ofisinde polis arama yapacak
23 Nisan Çocuk Otobüsü Datça’da çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER 23 Nisan Çocuk Otobüsü Datça’da çocukları sevindirdi
Doğa gezisinde kayalıklardan düştü
YEREL HABERLER Doğa gezisinde kayalıklardan düştü