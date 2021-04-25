Muğlaspor - Bursa Yıldırımspor: 2-2

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Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)STAT: Atatürk

HAKEMLER: Sinan Özcan (xx), Erhan Gündoğdu (xx), Kadir Beyaz (xx)

MUĞLASPOR: Hasan (xx) Fatih (xxx), Burçin (xx), Gürkan (xx), Emre Yıldırım (xxx), Osman (xx), Erol (xx) (Dk. 80 Barış), Buğrahan (x) (Dk. 46 Ömer Faruk xx), Taner (xx), Ender (xx) (Dk. 89 Enes), Emre Okur (xxx)

BURSA YILDIRIMSPOR: Mert (xx) Ramazan (xxx), Osman (xxx), Ahmet (xx) (Dk. 67 Batuhan x), Muhammet (x), Tuğkan (x) (Dk. 61 Kerem Yaşa xx), Hüseyin Atalay (xx) (Dk. 61 Mustafa x), Kerem Az (xx), Doğacan (xxx), Hüseyin Çelik (xx) (Dk. 75 Furkan x)

GOLLER: Dk. 19 Doğacan, Dk. 90 Ramazan (Yıldırımspor), Dk. 48 Emre Okur, Dk. 58 Taner (Muğlaspor)

SARI KARTLAR: Emre Yıldırım (Muğlaspor), Tuğkan (Yıldırımspor)MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta haftalar önce küme düşen Muğlaspor, evinde karşılaştığı Bursa Yıldırımspor'la 2-2 berabere kaldı. Şampiyonluk mücadelesi veren konuk takım maçın 19'uncu dakikasında Doğacan ile öne geçti: 0-1. İlk yarıyı mağlup tamamlayan Muğlaspor önce 48'de Emre Okur'la eşitliği yakaladı ardından 58'de Taner'le 2-1'i buldu. Bursa Yıldırımspor 90'ıncı dakikada Ramazan'ın golüyle yenilgiden kurtuldu. Bu sonuçla Bursa Yıldırımspor 56 puana yükselse de bitime 1 maç kala liderliği Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor'a kaptırdı. DHA-Spor Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-04-25 17:25:10



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