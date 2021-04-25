Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti Yeşilçam’dan bir yıldız daha hayata veda etti

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Bodrum’da yaşamını sürdüren 75 yaşındaki Ertuğ Koruyan geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Koruyan'ın cenazesi Kızılağaç Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Yaklaşık 15 yıldır eşi Serhan Koruyan ile Kızılağaç Mahallesi'nde yaşayan Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ertuğ Koruyan, öğle saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koruyan, yolda yaşamını yitirdi. Oyuncular Sendikası, Koruyan'ın vefat haberini sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Değerli meslektaşımız Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz başımız sağ olsun" ifadeleri ile duyurdu. Koruyan'ın cenazesi Kızılağaç Mahalle Mezarlığı'nda ailesi ve yakınlarının katılımıyla öğle namazın ardından toprağa verildi.

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