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Av. Epözdemir’den Mertcan Avcı’nın tahliyesine tepki

İHA

Av. Epözdemir’den Mertcan Avcı’nın tahliyesine tepki

Pınar Gültekin cinayeti duruşmasında bir önceki duruşmada tahliye kararı verilen Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı’nın tahliyesine Pınar Gültekin’in aile avukatı Rezan Epözdemir, itiraz edeceklerini açıkladı.
Mertcan Avcı’nın tahliyesini değerlendiren Pınar Gültekin’in aile avukatı Rezan Epözdemir, “Geldiğimiz noktada bugün Eda Avcı, Cemal Metin Avcı’nın eşidir. Duruşmada dedi ki, ‘Ben 20’sinde gözaltına alındığında sosyal medyadan Pınar’ın öldürülmüş olabileceğini anladım. Bunu okur okumaz eşimin öldürdüğünü düşündüm ve bağ evine o yüzden gittim’ dedi. Yani 20 Temmuz’da Cemal Metin Avcı daha suçunu inkar etmemişken, bağ evinden bahsetmemişken, atıl, kadük kullanılmayan bağ evine akşam 23.35’te gidiyorsunuz. Anne, baba, eş ortak niçin gidiyorsunuz” dedi.
Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı’nın adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile tahliyesini değerlendiren Av. Epözdemir, “Olay saatinde orada olan ve cinayete iştirakten yargılanan sanık Mertcan Avcı bugün adli kontrol tebliği ile bugün tahliye ediliyor. Bugün adaletin öldüğü, umutların tükendiği, Pınar Gültekin’in yarının ve umutlarının bir defa daha elinden alındığı gündür. Bugünkü tahliye kararı hukuken ve fiilen anlatılabilecek bir tahliye kararı değildir. Delilerin toplanması devam ediyorken, bize göre cinayete iştirakten yargılanması gereken bir tanığın tahliye edilmiş olması kamu vicdanını rahatsız eder. Tahliye kararlarını itiraz edeceğiz. Sonuna kadar hukuk mücadelemiz devam edecek” dedi. Anne Şefika Gülten de, "Çok üzgünüm" demekle yetindi.

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