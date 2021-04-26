Pınar Gültekin cinayeti davasında 4'üncü duruşma (2)



SANIK AVCI, EŞİNDEN BOŞANMIŞ

Muğla'da duruşması süren, Pınar Gültekin cinayeti davasının tutuklu yargılanan sanığı Cemal Metin Avcı ile eşi Eda Avcı'nın boşandıkları ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Rezan Epözdemir, "Cemal Metin Avcı ve eşi, anlaşmalı olarak boşanma davası açmışlardı. O dava sonuçlanmış ve taraflar boşanmış. Anlaşma gereği sanık Avcı, boşandığı eşine 5 milyon TL ödeyecek. Ödememesi durumunda şirket hisseleri, araçlar ve gayrimenkullerin tamamının devredileceği belirtilmiş. Kanaatimizce bu danışıklı bir boşanma. Kararın kesinleşmesinden sonra itiraz haklarımızı kullanacağız. Tarafların gerçekte boşanma iradesinin olmadığını düşünüyoruz. Bunun bir benzerini Cem Garipoğlu sürecinde de yaşamıştık. Onlar da mallarını devretmişti. Kadını hunharca katletmekle kalmayıp, üstüne üstlük 'Tazminat hakları sürüncemede kalsın' diye danışıklı mal varlığı devirleri oluyor. Bunu da böyle okumak lazım" dedi.

Üniversiteli Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın eşi Eda Avcı'nın (28) avukatı aracılığıyla Muğla 1'inci Aile Mahkemesi'nde açtığı dava, 6 Ekim'de görülmeye başlanmıştı.Tolga TAHÇICavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Tolga TAHÇI Cavit AKGÜN

2021-04-26 15:18:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.