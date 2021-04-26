'Vebitcoin'in 'Baron' lakaplı CEO'sunun dansöz oynatma görüntüleri ortaya çıktı (2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Muğla merkezli kripto para işlem platformu 'Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan, şirketin 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B., 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz B. ile şirket çalışanları Berkay B. ve Aykut E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle 4 şüpheli, adliye binasının arka kapısından içeri alındı.Cavit AKGÜN/MUĞLA, DHADHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-04-26 15:38:35



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