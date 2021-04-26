Vebitcoin'in 'Baron' lakaplı CEO'sunun dansöz oynatma görüntüleri ortaya çıktı (3)

CEO TUTUKLANDI
Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şirketin 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B., 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz B., ile şirketin çalışanları Berkay B., ve Aykut E., savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İlker B., Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesinin ardından tutuklandı. Diğer 3 şüphelinin ise ifadelerinin sürdüğü öğrenildi.Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2021-04-26 18:00:19
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.