Vebitcoin'in 'Baron' lakaplı CEO'sunun dansöz oynatma görüntüleri ortaya çıktı (4)

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DİĞER 3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliye tutuklanan şirketin 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B.'ın ardından 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz B. ile şirketin çalışanları Berkay B. ve Aykut E. de tutuklandı.Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-04-26 18:21:15



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