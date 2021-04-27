Marmaris´te 8 kaçak göçmen kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris´te 8 kaçak göçmen kurtarıldı

DHA

Marmaris´te 8 kaçak göçmen kurtarıldı


Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA´nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 8 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Marmaris ilçesine 65 kilometre uzaklıkta kırsal kesimde bulunan Bozburun Mahallesi açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik ekipleri fırtınalı havada can salının sürüklendiğini tespit etti. Can salına yaklaşan ekipler elbiseleri ıslanmış 2 çocuk, 2 kadın olmak üzere toplam 8 kaçak göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı´na getirilen kaçakların Suriye uyruklu aynı aileden oldukları tespit edildi. Elbise ve yiyecek verilen kaçak göçmenler yapılan doktor kontrolünün ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi.
Kaçak göçmenlerin alınan ifadesinde, "Zodyak botumuz Yunanlılar tarafından el konuldu. Değerli eşyalarımızı alarak bizleri fırtınalı denize can salında bıraktılar" dedi.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2021-04-27 01:45:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunanistan tarafından geri itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunanistan tarafından geri itilen 8 düzensiz göçmen ...
VeBitcoin soruşturmasında 4 tutuklama Kripto para platformu VeBitcoin soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
YEREL HABERLER VeBitcoin soruşturmasında 4 tutuklama Kripto para ...
Pınar Gültekin cinayeti davası 12 Temmuz’a ertelendi
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayeti davası 12 Temmuz’a ertelendi
Pınar Gültekin cinayeti davasında 4'üncü duruşma (4)
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayeti davasında 4'üncü duruşma (4)
Vebitcoin'in 'Baron' lakaplı CEO'sunun dansöz oynatma görüntüleri ortaya çıktı (4)
YEREL HABERLER Vebitcoin'in 'Baron' lakaplı CEO'sunun dansöz oynatma ...
Vebitcoin'in 'Baron' lakaplı CEO'sunun dansöz oynatma görüntüleri ortaya çıktı (3)
YEREL HABERLER Vebitcoin'in 'Baron' lakaplı CEO'sunun dansöz oynatma ...
Pınar Gültekin cinayeti davasında 4'üncü duruşma (3)
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayeti davasında 4'üncü duruşma (3)
Pınar Gültekin cinayetinde salon yine karıştı Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Pınar Gültekin cinayetinde sanık Cemal Metin Avcı’nın ‘Pınar sevgilim değil, eskorttu’ sözü sonrası duruşma salonu karıştı, duruşmaya ara verildi
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayetinde salon yine karıştı Muğla ...
Pınar Gültekin'in katil zanlısına 5 milyon liralık tazminat davası Eski eşi cinayet zanlısından 5 milyon liralık tazminat davasını kazandı
YEREL HABERLER Pınar Gültekin'in katil zanlısına 5 milyon liralık ...
Büyükşehir’in 4’üncü fotoğraf yarışmasının konusu “Muğla’yı Keşfet” oldu
YEREL HABERLER Büyükşehir’in 4’üncü fotoğraf yarışmasının konusu ...
'Vebitcoin'in 'Baron' lakaplı CEO'sunun dansöz oynatma görüntüleri ortaya çıktı (2)
YEREL HABERLER 'Vebitcoin'in 'Baron' lakaplı CEO'sunun dansöz ...
Pınar Gültekin cinayeti davasında 4'üncü duruşma (2)
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayeti davasında 4'üncü duruşma (2)
Av. Epözdemir’den Mertcan Avcı’nın tahliyesine tepki
YEREL HABERLER Av. Epözdemir’den Mertcan Avcı’nın tahliyesine tepki
Milas’ın Altyapısına 269 Milyon TL Yatırım Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2014-2020 yılları arasında Milas’a 108 milyon 901 bin TL’lik altyapı yatırımı yapıldı.
YEREL HABERLER Milas’ın Altyapısına 269 Milyon TL Yatırım Muğla ...
Pınar Gültekin cinayeti davasında 4'üncü duruşma - Yeniden
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayeti davasında 4'üncü duruşma - ...
Vebitcoin'in 'Baron' lakaplı CEO'sunun dansöz oynatma görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Vebitcoin'in 'Baron' lakaplı CEO'sunun dansöz oynatma ...
Pınar Gültekin cinayeti davasında 5'inci duruşma
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayeti davasında 5'inci duruşma
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti Yeşilçam’dan bir yıldız daha hayata veda etti
YEREL HABERLER Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ertuğ Koruyan hayatını ...
Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Fethiye’de otomobilden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Fethiye’de otomobilden hırsızlık yaptığı tespit ...
Usta oyuncu Ertuğ Koruyan kalp krizinden yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Usta oyuncu Ertuğ Koruyan kalp krizinden yaşamını ...
Pınar Gültekin cinayeti duruşmasında Adli Tıp raporu bekleniyor Muğla’nın Menteşe ilçesinde erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayeti duruşması Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayeti duruşmasında Adli Tıp raporu ...
Muğlaspor - Bursa Yıldırımspor: 2-2
YEREL HABERLER Muğlaspor - Bursa Yıldırımspor: 2-2
Kripto komisyoncunun aylık geliri dudak uçuklattı Muğla merkezli kripto para platformu Vebitcoin’in gözaltına alınan CEO’su İlker B.’nin ilk ifadeleri ortaya çıkarken, aylık gelirinin yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olduğu iddia edildi
YEREL HABERLER Kripto komisyoncunun aylık geliri dudak ...