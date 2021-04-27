Bodrumspor Play-Off için Serik deplasmanında

BODRUM, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Tetiş Yapı Elazığspor ve Bayburt Özel İdarespor'a yenilerek Play-Off yolunda ağır darbe alan Bodrumspor yarın deplasmanda Serik Belediyespor'un rakibi olacak. Bitime 3 maç kala Play-Off potasının 5 puan gerisinde yer alan yeşil-beyazlıların teknik direktörü Tahsin Tam, "Maalesef tek başına kazanmamız yeterli olmayacak. Üzerimizdeki rakiplerimizin de puan kaybetmesi gerekecek. Biz umudumuzu koruyacağız, son düdüğe kadar vazgeçmeyeceğiz" dedi.
Bodrumspor bu maç öncesi 58 puanla 6'ncı sırada yer alıyor. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)
2021-04-27 11:52:53
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