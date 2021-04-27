Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde 2226 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan 104 kişiye 214 bin 67 lira ceza kesildi.

Muğla'da Dinamik Denetim faaliyetleri kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2226 Nisan 2021 tarihleri arasında denetimler gerçekleştirildi. 197 ekip, 491 personelin katıldığı denetimlerde 520 market, 58 berber, 26 kuaför, 2 güzellik merkezi, 407 restoran, 246 lokanta, 32 pastane, 53 kafe, 27 kafeterya, 223 diğer yeme içme yerleri, 187 kahvehane, 44 kıraathane, 7 kır bahçesi, 2 internet cafe, 7 çay bahçesi, 18 halısaha, 12 pazar yeri, 199 konaklama tesisi, 121 açık alan olmak üzere toplam 2 bin 191 işletme ve açık alan, 1430 araç ve 11 bin 356 kişi kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 104 şahsa 214 bin 67 lira ceza kesildi.

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