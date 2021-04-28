Muğla’nın yüzde 25’i 1’inci doz aşı oldu 14 Ocak’ta sağlık çalışanları ile başlayan Covid-19 aşılama çalışmalarında Muğla’da bugüne kadar 251 bin kişi birinci doz, 163 bin kişi de ikinci doz aşılaması yapıldı.

Yeni tip Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor. Türkiye genelinde birinci ve ikinci doz aşı 22 milyon 150 bin kişi aşılanırken Muğla’da birinci doz 251 bin, ikinci doz aşı ise 163 bin kişiye ulaştı.

14 Ocak’ta tüm Türkiye’de olduğu gibi Muğla’da da önce sağlık çalışanları ile başlayan Covid19 aşılama çalışması, yaşlı, engelli ve koruma evleri gibi yerlerde kalanlar ve çalışanlar ile devam etti. Birinci aşama aşılama çalışması 90 yaş üstü, 8589 yaş, 8084 yaş, 7579 yaş, 7074 yaş ve 65, 60 ve 55 yaş üstü aşı çalışmaları ile devam ediyor.

Muğla’da Covid19 aşılama oranı Muğla’nın yerleşik nüfusuna göre birinci dozda yüzde 25, ikinci dozda ise yüzde 16 seviyelerine ulaşmış oldu.

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