'Tam kapanma' öncesi Bodrum'a akın (2)



BODRUMLULAR, HAREKETLİLİKTEN RAHATSIZ

Muğla'nın Bodrum ilçesine, büyükşehirden 17 günlük 'tam kapanma' sürecini geçirmek için gelenler, pandemi dönemiyle nüfusu artan ilçeyi daha da kalabalıklaştırdı. Gün içinde özellikle alışveriş merkezlerinin bulunduğu noktalarda trafik oluşurken, Bodrumlular, hareketliliğin kendilerini salgın nedeniyle tedirgin ettiğini söyledi.

İstanbul'dan geldiklerini belirten Kaan Kızılateş (40), "İstanbul'dan geldiğimiz için bize göre bu trafik normal; çünkü alışkınız. Bodrum'da haziranda yaşanan sezon yoğunluğuna benziyor" dedi.

İstanbul'dan yola çıkarak, Bodrum'a geldiklerini dile getiren Gökhan Ercan (32) da "Beklediğimiz gibi trafik yoğun. İstanbul'dan Bodrum'a doğru bir yoğunluk var" diye konuştu.

'VİRÜSÜ DAHA ÇOK YAYACAKLAR'

Bodrum'da eşi Recep Yılmaz (55) ile yaşayan Neşe Gül Yılmaz (53) ise "Gelmesinler yeter artık. Çok kalabalık. Herkes yerinde dursa daha iyi olacak. Virüsü daha çok yayacaklar" dedi.

Uzun süredir trafikte olduklarını belirten Bütünay Bezereli (45) de "Biz buralıyız. Gelenlerin çoğu göçmen kuşlar, onlar gidince rahatlarız. Yollarda sorun çekiyoruz. 1 saattir yoldayız. Doktora 14.00'te olan randevumuza 15.00'te gidebildik" diye konuştu.

Seher Şahin (36) de Bodrum'da son yılların en yoğun trafiğinin yaşandığını söyledi.

Sürücü Lale Azizoğlu (69) ise "Herhalde Türkiye'nin yarısı buraya geldi" dedi. Eda Ebru NANECİ/ BODRUM (Muğla), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Eda Ebru NANECİ

2021-04-28 16:59:17



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