Tatilci göçü Bodrum’a hem havadan hem de karadan devam ediyor Gündüzleri araç kuyrukları akşamları uçak kuyrukları oluştu Uçaklar ek sefer koydu: Bodrum’a akın akın tatilci geliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatilci göçü Bodrum’a hem havadan hem de karadan devam ediyor Gündüzleri araç kuyrukları akşamları uçak kuyrukları oluştu Uçaklar ek sefer koydu: Bodrum’a akın akın tatilci geliyor

İHA

Tatilci göçü Bodrum’a hem havadan hem de karadan devam ediyor Gündüzleri araç kuyrukları akşamları uçak kuyrukları oluştu Uçaklar ek sefer koydu: Bodrum’a akın akın tatilci geliyor

Covid19 salgını tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde başlayacak olan 17 günlük tam kapanma öncesi Türkiye’nin dört bir yanından Muğla’ya hem havadan hem karadan vatandaşların akınları devam ediyor. Tatilci göçünün en fazla olduğu Bodrum'da ise gündüzleri araç kuyrukları akşamları da uçak kuyrukları oluşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tam kapanma kararını açıklaması ve İçişleri Bakanlığı’ın genelgesinin yayınlanmasının ardından özellikle Bodrum’a göç trafiği arttı. İkinci konut sahibi vatandaşların 17 günlük kısıtlamaları yazlık evlerinde geçirmek için ilçeye akın akın gelmeye başladı. Gündüz saatlerinde başka illerden araçları ile gelenler uzun kuyruklar oluştururken havayolu ile gelişler de büyük artış görüldü. Özellikle MilasBodrum havalimanında akşam saatlerinde ardı ardına uçaklar inmeye başladı. Türk Hava Yolları, Covid19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt içi uçuşlarında, seyahat izin belgesi ve HES kodunun zorunlu olacağını duyurmuştu. Tam kapanmanın ardından seyahat belgesini alamayacak vatandaşlar kapanmadan 1 gün önce Havayolu ile Bodrum’a gelmeye başladı.

Uçaklar ek sefer koydu
Edinilen bilgiye göre birçok havayolu şirketi vatandaşlardan gelen uçak bileti talebinin artmasıyla ek uçak seferleri yapmaya başladı. Sabah saat 06:00 ile 09:00 arasından MilasBodrum Havaalanı’na inecek uçak sayısının 2 katına yükseldiği öğrenildi. 17 günlük tam kapanma sonrası Muğla Valisi Orhan Tavlı yönetiminde kara, deniz ve hava yollarında gerekli önlemlerde alındı. Karayolu ile Muğla’ya girişlerde uygulama noktalarında 724 polis ve jandarma ekipleri görevlerinin başında olacağı öğrenildi. Deniz yolu ile girişlerde ise Sahil Güvenlik ekipleri denizlerde hem yasa dışı geçişleri, hem de Covid19 salgın tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokakta rastgele ateş ettikten sonra kendini vurdu
YEREL HABERLER Sokakta rastgele ateş ettikten sonra kendini vurdu
Eski eşinin evinin yakınında tüfekle rastgele ateş açtı, ardından intihar etti
YEREL HABERLER Eski eşinin evinin yakınında tüfekle rastgele ateş ...
Milas'ta ormanlık alanda korkutan yangın
YEREL HABERLER Milas'ta ormanlık alanda korkutan yangın
Ukrayna’dan yaz sezonunda 160 bin turist bekleniyor
YEREL HABERLER Ukrayna’dan yaz sezonunda 160 bin turist bekleniyor
Doğa yürüyüşünde ayağı kırılınca ekipler seferber oldu
YEREL HABERLER Doğa yürüyüşünde ayağı kırılınca ekipler seferber ...
Muğla'da personel aracı ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Muğla'da personel aracı ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, ...
'Tam kapanma' öncesi Bodrum'a akın (2)
YEREL HABERLER 'Tam kapanma' öncesi Bodrum'a akın (2)
Marmaris'te tam kapanma öncesi deniz keyfi
YEREL HABERLER Marmaris'te tam kapanma öncesi deniz keyfi
Tam kapanma öncesi Marmaris’e girişte denetimler sıkılaştı
YEREL HABERLER Tam kapanma öncesi Marmaris’e girişte denetimler ...
Boyu kadar balıkla böyle poz verdi
YEREL HABERLER Boyu kadar balıkla böyle poz verdi
'Tam kapanma' öncesi Bodrum'a akın
YEREL HABERLER 'Tam kapanma' öncesi Bodrum'a akın
Turistik ilçelerin geçiş güzergahında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Ekipler denetimlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Turistik ilçelerin geçiş güzergahında kilometrelerce ...
Dereye düşen otomobilin üstüne çıkarak kurtarılmayı beklediler
YEREL HABERLER Dereye düşen otomobilin üstüne çıkarak kurtarılmayı ...
Muğla’da kaza: 1 ölü, 5 yaralı Menteşe-Ula karayolu Gülağzı Mevkiinde iki aracın karıştığı kazada bir kişi öldü 5 kişi yaralandı.
YEREL HABERLER Muğla’da kaza: 1 ölü, 5 yaralı Menteşe-Ula karayolu ...
Bodrum Mumcular’a ek içme suyu kaynağı
YEREL HABERLER Bodrum Mumcular’a ek içme suyu kaynağı
Tam kapanma öncesi tatilciler Bodrum’a akın ediyor Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Tam kapanma öncesi tatilciler Bodrum’a akın ...
Marmaris Belediyesi'nden küçük esnafa destek
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi'nden küçük esnafa destek
Muğla’nın yüzde 25’i 1’inci doz aşı oldu 14 Ocak’ta sağlık çalışanları ile başlayan Covid-19 aşılama çalışmalarında Muğla’da bugüne kadar 251 bin kişi birinci doz, 163 bin kişi de ikinci doz aşılaması yapıldı.
YEREL HABERLER Muğla’nın yüzde 25’i 1’inci doz aşı oldu 14 Ocak’ta ...
3 bin 534 personele 3 bin 430 TL promosyon Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde 3 Bin 534 çalışanı kapsayan maaş hesabı promosyonu karşılığında kişi başı 3 Bin 430 TL tutarındaki ücreti Mayıs ayı sonuna kadar çalışanların hesabına yatırılacak.
YEREL HABERLER 3 bin 534 personele 3 bin 430 TL promosyon Muğla ...
Hayat Boyu Öğrenme Yeniköy Kemerköy’de kesintisiz sürüyor Kadınlar zorlu geçen pandemi sürecinde hem meslek ediniyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Hayat Boyu Öğrenme Yeniköy Kemerköy’de kesintisiz ...
Büyükşehirle hallerin çehresi değişti Türkiye’deki yaş meyve ve sebze ihracatında en büyük paya sahip Muğla toptancı halleri, büyükşehir belediyesinin hayata geçirdiği 5 milyon TL’lik yatırımlar ile çehresi değişti.
YEREL HABERLER Büyükşehirle hallerin çehresi değişti Türkiye’deki ...
Marmaris’te caddeler yeni görünüme kavuştu
YEREL HABERLER Marmaris’te caddeler yeni görünüme kavuştu
Tekirdağ’da aranan şahıs Fethiye JASAT'A yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da aranan şahıs Fethiye JASAT'A yakalandı
Yıldırım Bayezid’in damadı Buharalı Şeyh Bedreddin’in türbesi Ramazanda ziyaretçi akınına uğradı
YEREL HABERLER Yıldırım Bayezid’in damadı Buharalı Şeyh Bedreddin’in ...