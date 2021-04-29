En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 11 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik botuna alındı. Kurtarılan 11 düzensiz göçmen Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.