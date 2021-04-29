Sahte tapuyla villa satmaya çalışan 5 kişiye gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde sahte tapu senediyle 3 villayı satmaya çalıştığı öne sürülen 5 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Büro Amirliği ekipleri, sahte tapu senediyle kendilerine 3 villayı satmaya çalışan kişilere 5 milyon 250 bin TL ödeme yapan 4 kişinin şikayeti üzerine harekete geçti. Ekipler, belirlenen adreslere yapılan baskınlarla, 4 villayı toplam 75 milyon TL'ye satmaya çalışan, aralarında emlakçı, taksici ve inşaat sektörü çalışanlarının da bulunduğu O.İ, A.S, A.Ş., S.K. ve A.S.´yi gözaltına aldı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-04-29 13:18:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.