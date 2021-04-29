Sahte tapuyla villa satmaya çalışan 5 kişiye gözaltı

Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde sahte tapu senediyle 3 villayı satmaya çalıştığı öne sürülen 5 kişi, polis ekiplerince yakalandı.
Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Büro Amirliği ekipleri, sahte tapu senediyle kendilerine 3 villayı satmaya çalışan kişilere 5 milyon 250 bin TL ödeme yapan 4 kişinin şikayeti üzerine harekete geçti. Ekipler, belirlenen adreslere yapılan baskınlarla, 4 villayı toplam 75 milyon TL'ye satmaya çalışan, aralarında emlakçı, taksici ve inşaat sektörü çalışanlarının da bulunduğu O.İ, A.S, A.Ş., S.K. ve A.S.´yi gözaltına aldı.
Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2021-04-29 13:18:00
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.