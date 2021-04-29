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Bodrum Belediye Başkanı: En büyük korkumuz gelenlerin bize bulaşı taşıması ve artırması

DHA

Bodrum Belediye Başkanı: En büyük korkumuz gelenlerin bize bulaşı taşıması ve artırması


Eda Ebru NANECİ/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 17 gün sürecek olan tam kapanma öncesinde yaşanan yoğunlukla ilgili açıklamalarda bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Normalde bu nüfus Bodrum için 2025 yılında tahmin ediliyordu ama salgın 4 sene geri çekti. Hazırlıkları yapamadan birdenbire kaosla karşılaştık" dedi. Aras, "En büyük korkumuz gelenlerin bize bulaşı taşıması ve artırması" diye konuştu.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediyede düzenlediği basın toplantısında 'tam kapanma' nedeniyle yaşanan yoğunluk hakkında bilgi verdi, soruları yanıtladı. Başkan Aras, pandemi nedeniyle 500 bini aşan nüfusun kaosa neden olduğuna dikkat çekti.  En büyük korkularının Bodrum'a giriş yapanlarla birlikte vaka sayılarının yükselmesi olduğunu vurgulayan Aras, "Normalde bu nüfus Bodrum için 2025 yılında tahmin ediliyordu ama salgın 4 sene geri çekti. Hazırlıkları yapamadan birdenbire kaosla karşılaştık. Şu anda Bodrum'da bir kaos olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. En büyük korkumuz gelenlerin bize bulaşı taşıması ve artırması. Bodrum'daki sağlık hizmetimiz sadece kendi nüfusumuza göre dizayn edilmiştir.  30 civarında yoğun bakım yatağımız, 300 civarında da hastane yatağımız var. Eğer bu sayı artarsa, bulaş çoğalırsa buradaki sağlık sistemi yetmeyecektir. Herkesin çok dikkatli olması lazım, sokağa çıkmaması lazım. Herkesin evinde kendi güvenliğini alarak dışarı çıkmaması lazım. 'Market gideyim, yeni geldim' diye düşünürse biz bu salgını tutamayız. Bu kaosu yaşamaya devam ederiz. Bir isteği olan olursa belediyeye ulaşsın biz onlara gereken servisi yaparız."
'SON 3 GÜNDE, GÜNLÜK 8 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI'
Son günlerde Bodrum'da yaşanan yoğunluk nedeniyle önlem aldıklarını vurgulayan Aras, ilçeye son 3 günde, günde 8 bin aracın giriş yaptığını ancak giriş yapan araçlarla birlikte ilçeden çıkış yapan araçların da olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Bunlardan belki yüzde 60'ı tedarikçidir çünkü Bodrum'da zaten ciddi bir hareketlilik ve trafik var. Şu anda ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz. Bu yoğunluk son birkaç günlük yoğunluk değil. Yaklaşık 1 yıldır biz bu yoğunlukla yaşıyoruz. Özellikle ikinci konutu, yazlık evi olan vatandaşlarımız ülkemizin her yerinden Bodrum'a gelerek yaşamaya başladı. Bu bir turizm yoğunluğu değil. 11 Nisan'dan sonra turizmde yaşanan olumsuz gelişmeler turizm beklentimizi ortadan kaldırdı. Kapanmadan sonra Mayıs'ın 17'sinden sonra tekrar açılırsa turizmden tekrar söz edebiliriz. Şu andaki yoğunluğun sebebi kapanmanın getirdiği olumsuzluklardan, büyükşehirlerden uzaklaşarak Bodrum'a gelmesinin önünü açtı. Biz bu yoğunlukla mücadele etmek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Belediye personelimiz ve kamu kurum kuruluşları tüm gayretiyle Bodrum'da yoğunluktan kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız."
'BODRUM'DA ŞANTİYE GÖRÜNÜMÜ VAR'
Bodrum'a son araç girişleriyle birlikte nüfusun 500 bini aştığını dile getiren Aras, alt yapı ve inşaat çalışmalarının devam etmesi nedeniyle ilçede şantiye görünümü olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Nüfusumuzun 500 bin civarında olduğunu tahmin ediyorduk. Şu an son 3 günde çok giriş olduğu söyleniyor ama bu trafiği biz zaten yaşıyoruz. Bu durumun 100 bin, 200 bin yansıdığını düşünmüyorum ama nüfus 500 bini aşkın olduğunu düşünüyoruz. İlçemizdeki nüfus bahsedildiği gibi 1 milyona ulaşan yaz nüfusu değil. Bodrum, yaz dönemlerinde 1 milyonu geçen bir nüfusa hizmet edebiliyordu. Biz de bu kültürle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yıla yayıldı. Sıkıntılar da yaşamıyor değiliz. Bodrum alt yapı sorunları ile mücadele ederken, biz her yerde alt yapı çalışmaları yapıyoruz. Bodrum'da bir şantiye görünümü var. Bizi en çok zorlayan konu bu. Diğer hizmetlerin birçoğunu herhangi bir aksaklığa meydan vermeden sürdürmeye çalışıyoruz. Nüfus yoğunluğunda inşaat ve alt yapı çalışmalarından bahsettik. Bu işler kolay olmayacaktır. Halkımızdan bu konuda eleştiriler alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Bu kalabalık çok daha fazla talepte bulunacak."
'SU VE TRAFİK SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİ'
Nüfus yoğunluğu nedeniyle yaşanabilecek olası su sorunu konusuna da değinen Aras, "Su ile ilgili sadece sıkıntı hacminin yetmemesi değil borulardaki patlaklarla ilgili ciddi bir sıkıntı var. Son günlerde bakım işleri yoluna girdi. Çok büyük bir patlakla karşılaşmadık. Eğer bu patlaklar olmazsa su iyi kötü şu andaki nüfusa yetecektir. Suyu idareli kullanmazsak, tasarruflu kullanmazsak ve patlaklarla heba edersek zaten yetmeyecek. Mumcular Barajı iyi bir noktada değil. Herkesin bu konuda dikkat etmesi lazım" ifadelerini kullandı.
Trafik konusunda açıklamalarda bulunan Aras sözlerini şöyle sürdürdü: 
"Bodrum'da dar sokaklar var, geniş yollar yok. Artık vatandaşlarımız bu kalabalıkta bir yerden bir yere giderken belli bir süre geçireceklerini farkında olarak yola çıksınlar. Madem Bodrum'da yaşamak istiyorsunuz, gecikmeyi de tolere etmeniz lazım. Bodrum'da yolları genişletemeyiz. Trafik analizleri yapıyoruz, düzenlemeler yapılacak ama buna rağmen Bodrum bu kalabalığı kaldırmaz. Yeni yol açarsak daha fazla araç gelir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Eda Ebru NANECİ
2021-04-29 13:23:46

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