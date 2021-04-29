Bodrumspor havlu attı

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BODRUM, (DHA) - Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Serik Belediyespor'la golsüz berabere kalan Bodrumspor, bitime 2 maç kala Play-Off şansını kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyor. Düşme hattında başladığı ligde bir ara 15 maçlık yenilmezlik serisi yakalayıp puan tablosunda 2'nci sıraya kadar tırmanan yeşil-beyazlı ekip, ardından yaşadığı düşüşe engel olamadı. Son 3 maçtır galibiyete hasret kalıp bu periyotta yalnızca 1 puan alabilen Bodrum, Karabükspor ve Turgutluspor karşılaşmaları öncesi treni kaçırdı. Grupta 59 puanı olan Bodrum'un 2'de 2 bile yapsa 66 puanlı Play-Off hattındaki Vanspor'u yakalama ihtimali kalmadı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2021-04-29 14:01:00



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