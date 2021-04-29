Bodrum’da çöpe bırakılan yavru kedi, temizlik personelinin dikkatiyle kurtarıldı

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde çöp konteynerine bırakılan yavru kedi temizlik personelinin dikkati sayesinde hayatta kaldı.

Mumcular Mahallesi’nde bir çöp konteynerine atılan yavru kedi, çöp toplama aracında çalışan personelin dikkati sayesinde fark edildi. Konteynerin çöp toplama aracına boşaltılmasının ardından sıkıştırma işlemi öncesi çöplerin arasında ses duyan Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri Halil İbrahim Yalçın ve Selçuk Kurt, sıkıştırma işlemini durdurarak kediyi araçtan çıkardı.

Yavru kedi daha sonra Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevi’ne götürülerek veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Herhangi bir sağlık problemi bulunmayan kedi, konteynere atıldığı bölgede bulunan annesinin yanına bırakıldı.

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