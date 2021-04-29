Bodrum’a gelenler 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçti Tam kapanmaya saatler kala Bodrum trafiği durma noktasına geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye'de 17 günlük tam kapanmaya saatler kala, Bodrum trafiği alt üst oldu. Araçlar 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebildi.

17 günlük tam kapanmaya saatler kala Bodrum’a akın eden tatilciler, aşırı yoğunluk nedeniyle 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçti. Araçlar kilometrelerce kuyruk oluştururken, havaalanlarında ise adım atacak yer kalmadı. Covid19 salgını nedeniyle 2’nci konutları Güney Ege’de olan vatandaşlar bölgeye akın etti. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerden akın eden vatandaşlar sabah saatlerinde Bodrum’un yolunu tuttu. Bodrum’da kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, araçlarıyla Bodrum’a gelenler, 5 kilometrelik yolu yaklaşık 45 dakikada geçebildi.

Vatandaşlar yoğunluk nedeniyle oluşan trafikten isyan ederken, “Sanki buraya korona virüs uğramıyor. Herkes Bodrum’a geliyor, trafik çileye dönüştü” ifadelerini kullandılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.