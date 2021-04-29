Bodrum'da 'tam kapanma' öncesi yoğunluk; yapı marketlere akın ettiler (2)



YOĞUNLUK SÜRÜYOR

Muğla´nın Bodrum ilçesi, 17 gün sürecek 'tam kapanmaya´ az bir zaman kala metropol şehirlerden göç almayı sürdürdü. İlçenin giriş çıkışında araçlar yoğunluk oluşturdu. Bodrumlular, trafik sorunu ve kalabalığı nedeniyle Bodrum'u küçük İstanbul'a benzetti.

Ülke genelinde uygulanacak 17 günlük 'tam kapanmaya´ saatler kala büyükşehirlerde kalmak istemeyip, Bodrum'u tercih edenler, sabah saatlerinden itibaren ilçeye giriş yapmaya başladı. Bugün 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek 'tam kapanma' dönemini fırsat bilen yazlıkçılar ve yerli turistler, Bodrum'a akın etmeyi sürdürdü. Olası yoğunluğu tahmin eden ekipler de ilçede yoğun güvenlik önlemi aldı. Trafik, zaman zaman trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul, Ankara ve İzmir plakalı araçların fazla olması ise dikkat çekti.

'3 GÜNDÜR BODRUM KİLİTLENDİ'

Bodrum'da yaşayan vatandaşlardan Murat Öztüpçü (36), 'Fena bir İstanbul trafiği var. Trafikten çok sıkıldık. 'Tam kapanma' açıklandıktan sonra özellik son 3 gündür Bodrum kilitlendi. Eve gidemiyoruz, araçla çıkamıyoruz ve kent merkezinde de park yerleri dolu. Bayramı düşünemiyoruz. Nasıl olacak bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

'HERHALDE BURAYA GEZMEYE GELDİLER'

Bodrum trafiğinin rezalet bir hal aldığını ve özellikle son 3 gündür İstanbul trafiğini aratmadığını dile getiren vatandaşlardan Asude Örnekler (36), "Yaşanan bu durum nedeniyle çok üzgünüz. Kapanmayı açılma anlamış insanlarımız var maalesef. Biz Bodrum'dayız burada yaşıyoruz ama biz gelenler gibi çıkmayacağız. Herhalde buraya gezmeye geldiler diye düşünüyorum ama yanlış yapıyoruz. Trafik rezalet, 3 gündür çok kötü. Hiç memnun değiliz. İstanbul'da 3 yıldır İstanbul'dan bir farkı kalmadı" dedi.

'BURAYA GELMEK YAZLIĞI OLANLARIN DA HAKKI'

Bölge halkından Fahri Aktaş, "Tatilcilerin geldiği belli oluyor trafik normalin üzerinde kat ve kat fazla. Herkes dinlemek için gelecektir. Burada yazlığı olanların da hakkı bir şey diyemiyorum" derken, "'Tam kapanma' kararının etkisiyle trafik yoğunluğunun iki katına çıktığını dile getiren Barış Özgüven (39) ise "Trafik maalesef yoğun. Bodrum girişinden beri yoldayım. 1 saat içinde ancak çok kısa bir yolda ilerleyebildim. Zaten kalabalıktı 3 gündür 17 gün sürecek olan 'tam kapanma' nedeniyle yoğunluk ve trafik iki katına çıktı. Bu kış, temmuz ayı gibi geçti. Temmuz ayında Bodrum nasıl olacak çok merak ediyoruz" diye konuştu.Eda Ebru NANECİ / BODRUM (Muğla), (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Eda Ebru NANECİ

2021-04-29 17:46:35



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