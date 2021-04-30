Başkan Oktay'dan '1 Mayıs' mesajı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Oktay, “Tüm zor koşullara rağmen daha yaşanabilir bir dünya için alın teri döken tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun” dedi.



Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Oktay mesajında alın terinin gerçek sahibi işçilerin bayramını kutladı, 1 Mayıs’ın emekçilere ve tüm halka barış ve özgürlük getirmesini diledi.



Başkan Oktay’ın mesajı şöyle:



1 Mayıs tüm yurtta Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanıyor. Ülkelerin gelişmesinde, ekonomilerinin yapılanmasında büyük emeği bulunan işçi kardeşlerimizin, hak arayışlarının mücadelesini simgeleyen 1 Mayıs; hak sömürüsüne karşı durulduğu, işçinin, emekçinin, çalışanın hak ettiği şartlarda, alın terinin karşılığını aldığı huzurla mutlulukla çalıştığı ve yaşadığı bir dünyaya katkı sağlayacaktır. Marmaris Belediyesi olarak tüm çalışanlarımızın bu güzel ilçe için akıttığı terin, gösterdiği gayretin farkındayız. Yönetim olarak her zaman emekçilerimizin alın terinin karşılığını eksiksiz vermenin düşüncesi içinde olduk. Belediyeleri de ekonomik olarak büyük sıkıntılara sokan ve hala da devam eden pandemi döneminde dahi öncelikli olarak emekçilerimizin maaşını ödedik. Bu farkındalıkla imzaladığımız tüm toplu iş sözleşmelerinde emekçilerimizin yaşam şartlarının daha iyi olması için elimizden gelen gayreti gösterdik. Son yılların en iyi şartlarına sahip iş sözleşmelerine imza attık. Bizler Marmaris Belediyesi olarak büyük bir aileyiz, bir bütünüz. Mutluluk ve huzur aileden başlar. Bu birlikteliğin ve bütünlüğün bozulmamasını, bu mücadelenin sürmesini istiyoruz. Hep birlikte Marmaris için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle emeğe ve insan haklarına saygılı bir gelecek umuduyla tüm işçi ve emekçilerin haklı mücadelesini selamlıyorum. Tüm zor koşullara rağmen daha yaşanabilir bir dünya için alın teri döken tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."

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