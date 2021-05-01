Orman yangınları ile mücadele toplantısı Orman yangınları açısından birinci derece hassas bölge olan Muğla’da 2021 yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Yangına en hassas iller arasında yer alan Muğla’da, yaz sezonu öncesi orman yangınları ile mücadele toplantısı Vali Orhan Tavlı Başkanlığında ilgili kurumların temsilcileri ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıda 2021 yılı içerisinde orman yangınlarıyla mücadelede alınan kararlar ve son hazırlıklar gözden geçirilerek, Muğla’nın mevcut orman varlığı, son yıllarda yaşanan yangınlar ve alınacak tedbirler konusunda değerlendirmede bulunuldu. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Muğla ve Aydın illerini kapsayan Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün orman yangınları açısından birinci derece hassas alanları sahip olduğu ve Orman Bölge Müdürlüğünün sezon öncesi hazırlıklarının tamamlandığını ifade eden Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, orman yangınlarının önlenmesi ve orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Toplantıda orman yangınları açısından birinci derece hassas bölge olan Muğla’da sezon öncesi alınması gereken tedbirler ve kurumların üstlendiği görevler gözden geçirildi.

Vali Orhan Tavlı, havaların ısınmasıyla yangın riskinin arttığını belirterek, orman yangınları konusunda vatandaşların duyarlı olmasını, kurumlarında koordineli hareket etmeleri gerektiğini belirtti.

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