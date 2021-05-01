Datçalı tarım işçilerinin 'erkenci bezelye' mesaisi



Mehmet ÇİL/ DATÇA(Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde, erkenci bezelyenin hasadına başlanırken, verim ve rekolteden memnun olan üreticiler de satışın iyi olduğunu söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Baklagil üretiminin geliştirilmesi' projesi kapsamında, Datça'da bu yıl ilk kez bezelye ekimi yapan üreticinin yüzü güldü. İlçede 600 dekarlık alanda ekim yapılırken, yaklaşık 10 bin ton ürün elde edilmesi hedefleniyor. Tarlada 5 TL'den alıcı bulan erkenci bezelyeler, İzmir başta olmak üzere Aydın ve Denizli gibi Ege Bölgesi ağırlıklı illere gönderiliyor. Verim ve rekolteden memnun üreticiler, erken hasat dolayısıyla ürünü pazarda para edince şimdiden gelecek yılın planlarını yapmaya başladıklarını belirtti.

Emecik Mahallesi'nde çiftçilik yapan Cumali Kahir (46), bu yıl ilk kez 20 dekarlık alanda deneme amaçlı bezelye üretimi yaptığını söyledi. Kahir, "Ürün erken olduğu için fiyatı da çok iyi. Para kazandık. Kilosunu 5-6 TL'den satıyoruz. Bizi baklagil üretimine teşvik eden, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine buradan teşekkür ediyorum. Bu yıl bizim için güzel deneme oldu. Gelecek yıl çok daha geniş alanda bezelye ekmeyi planlıyorum" dedi.

'BEZELYE, DATÇA'NIN HAVASINI SEVDİ'

İşçi başı Selim Şıkcan (52) da Bursa Karacabeyli'den 40 kişilik aile grubu olarak Datça'ya geldiklerini belirterek, "Datça'da erkenci sebzelerin hasadı çok erken başlıyor. Bursa Karacabey'de bile hasat henüz başlamadı. Şu anda Türkiye'nin hiçbir yerinde bezelye hasadı yapıldığını zannetmiyorum. Datça'da bezelye var ve çok da güzel. Bugün bezelye topluyoruz. Yarın da patates tarlalarında olacağız. Datça'nın erkenci ürünleri, Ege Bölgesi'nin ihtiyacını karşılıyor. Bezelye, Datça'nın havasını sevdi. Gelecek yıl çok daha fazla ekim yapılmasını bekliyorum" diye konuştu.

Datça'da bezelye toplama işi yapan mevsimlik işçilerden, 5 çocuk ve 3 torun sahibi Sevda Işıkcan (48) da "Datça'da 2-3 haftadır sebze toplama işi yapıyoruz. Bursa Karacabey'den buraya geldik. Karacabey'de henüz hasat başlamadığı için buradayız. Erkenci bezelye ve patates topluyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-05-01 13:50:02



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