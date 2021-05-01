Datça'da '1 Mayıs' kutlaması



Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda, tam kapanmada izinli 20 kişilik grup ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Datça Demokrasi Platformu ve bileşenlerince Datça Kaymakamlığı ile yapılan görüşmeler sonucu 12.00 ile 14.00 saatlerinde alınan özel izinle düzenlenen etkinliğe, önceden isimleri belirlenen 20 kişilik grup katıldı. Cumhuriyet Meydanı´nda saat 13.00'te bir araya gelen grup, 'İşçi sınıfının mücadele ve dayanışma günü; Yaşasın 1 Mayıs' yazılı pankart önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından programa katılanlar, gitar eşliğinde marş okuduktan sonra dağıldı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-05-01 14:54:34



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