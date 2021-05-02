Bodrum’da işçi maaşları 4 bin lirayı geçti Zam müjdesini alan işçilerin sevinçleri gözlerinden okundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum’da işçi maaşları 4 bin lirayı geçti Zam müjdesini alan işçilerin sevinçleri gözlerinden okundu

İHA

Bodrum’da işçi maaşları 4 bin lirayı geçti Zam müjdesini alan işçilerin sevinçleri gözlerinden okundu

Bodrum Belediyesi'nde Temmuz ayında yapılacak zam 1 Mayıs’ta yapılınca işçilerin maaşı 4 bin liranın üzerine çıktı. Haberi alan işçiler sevinçten gözyaşlarını tutamadı.

Bodrum Belediyesi Personel A.Ş. ile Belediye İş Sendikası arasında yapılan görüşmeler sonrasında varılan ortak karar ile bin işçiyi ilgilendiren bir buçuk yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. Bodrum Belediyesi'nin Akçaalan Mahallesi'nde bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü Evsel Atık Şefliği'nde gerçekleşen imza törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden sorumlu Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Belediye İş Sendikası yetkilileri ve işçiler katıldı. Gerçekleşen toplu iş sözleşmesiyle Personel A.Ş. bünyesinde çalışan personele ödenecek en düşük maaş 3 bin 900 TL olurken, ortalama maaş düzeyi ise 4 bin 100 TL'ye çıkarıldı. Maaşlarda yüzde 12,27'lik bir artış sağlanmasıyla işçilerin sevinçleri gözlerinden okundu. Sosyal yardımlarda ise yüzde 50 artış sağlanırken, maşlarının yükselmesine sevinen işçiler gözyaşlarını tutamadı.

"Eşit işe eşit ücret için çalışma başlattık"

Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Emekçi arkadaşlarım hepinize selam olsun. Hepinizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününüz kutlu olsun" diyerek başladığı konuşmasında hayatını kaybeden personel ve yakınları için başsağlığı diledi. Normal şartlarda toplu iş sözleşmesinin Temmuz ayında imzalanmasının planlandığını belirten Başkan Aras, "Toplu sözleşme için bazı rakamlar üzerinde duruyoruz, tartışıyoruz, dedim ki, sevgili arkadaşlar biz bunları yaparız ama bu 1 Mayıs'ı boş geçmeyelim. Yapacaksak 1 Mayıs'ta yapalım. İşçiye bayram yapalım 1 Mayıs'ı dedim" dedi.

Başkan Aras, "Biz günümüz Türkiye'sinde emeğin, örgütlü mücadelenin çok değerli olduğunu biliyoruz. Şu anda savrulan, zaman zaman siyasi, ticari, ekonomik sıkıntılar yaşayan ülkemizde emekçi ayakta tutuyor ülkemizi. Ne kadar önemli iş yaptığınızı biliyorsunuz. Şu anda salgın yüzünden insanlar evlerine kapanmışken 16 milyon emekçi sokaklarda çalışıyor, fabrikalarda çalışıyor, hayatı pahasına, canı pahasına, evine ekmek götürebilmek için mücadele ediyor. Ben bu değerli mücadelenin kıymetini biliyorum. O yüzden geldiğimiz andan beri bütün çabamız emeğiyle, alın teriyle Bodrum'a hizmet eden, insanlara hizmet eden değerli kardeşlerimin sonuna kadar haklarını alabilmesi, hak ettiklerini alabilmesi tüm mücadelemiz bu. Ben de onlardan bir tanesiyim, biz de emekçiyiz" diye konuştu.

Emekçilerin hakları için hiç bir bahaneyi öne sürmediklerini dile getiren Başkan Aras, "Sadece ve sadece gelirlerimizi arttırmak için çalışıyoruz. Kayıp, kaçakla mücadele ediyoruz ki daha fazla gelir olsun, o gelirlerden sizlere daha fazla verelim, daha fazla pay verelim. Bunun için çalışıyoruz. Sosyal adaleti sağlamak için adaletsiz gelir durumunu ortadan kaldırmak durumundayız" diye konuşarak bu adaletsizliği en aza indirmek için devamlı bir çalışma içinde olduklarını, her yeni dönemde bu adaletsizliği en aza indireceklerini söyledi.

Başkan Aras konuşmasını, "1 Temmuz'da başlaması gereken toplu sözleşmenin gerekleri 1 Mayıs'tan itibaren başlatılmış durumdadır" diye sonlandırarak işçilere müjdeyi verdi. Başkan Ahmet Aras törenin ardından sahada çalışan işçilerin yanına giderek zam müjdesini çalışanlara da bizzat iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Esra öğretmen öğrencilerinin gözü önünde beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Esra öğretmen öğrencilerinin gözü önünde beyin ...
Bodrum Vergi Dairesi'nde korkutan yangın Tüm resmi evraklar yanmaktan son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Bodrum Vergi Dairesi'nde korkutan yangın Tüm resmi ...
Fethiyespor - Atlas Maden Çengelköyspor: 6-2
YEREL HABERLER Fethiyespor - Atlas Maden Çengelköyspor: 6-2
Tff 3.Lig: Fethiyespor:6 - Atlas Maden Çengelköyspor:2
YEREL HABERLER Tff 3.Lig: Fethiyespor:6 - Atlas Maden ...
Denize girdi, “İşsizim, ceza kesmeyin” dedi Polis vatandaşı uyardı: “Ben marketten geliyorum, bir yüzüp geleyim olmaz”
YEREL HABERLER Denize girdi, “İşsizim, ceza kesmeyin” dedi Polis ...
Yakalandı; `denize girenleri görünce ben de yüzdüm, meğer turistlermiş' diye kendini savundu
YEREL HABERLER Yakalandı; `denize girenleri görünce ben de yüzdüm, ...
Bodrum’da yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti
YEREL HABERLER Bodrum’da yerli ve yabancı turistler sahillere akın ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
Özdemirden, daire başkanlığına atandı
YEREL HABERLER Özdemirden, daire başkanlığına atandı
Datça'da '1 Mayıs' kutlaması
YEREL HABERLER Datça'da '1 Mayıs' kutlaması
Datçalı tarım işçilerinin 'erkenci bezelye' mesaisi
YEREL HABERLER Datçalı tarım işçilerinin 'erkenci bezelye' mesaisi
Milas'ta ev yangını: 1 yaralı
YEREL HABERLER Milas'ta ev yangını: 1 yaralı
Bodrumspor prestij maçında
YEREL HABERLER Bodrumspor prestij maçında
İçmeler Halk plajıyla ilgili AK Parti Muğla İl Başkanı Mete’den açıklama geldi
YEREL HABERLER İçmeler Halk plajıyla ilgili AK Parti Muğla İl ...
Büyükşehir, Ula’ya ek içme suyu sağladı Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula ilçesinde bulunan 15 farklı doğal su kaynağında yaptığı çalışmalar ile 3 Mahalleye ek içme suyu sağladı.
YEREL HABERLER Büyükşehir, Ula’ya ek içme suyu sağladı Muğla ...
DSİ Genel Müdürü Yıldız'dan boğulmalara karşı uyarı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaklaşan yaz sezonu nedeniyle su yapılarındaki boğulma tehlikesine karşı uyarı yaptı.
YEREL HABERLER DSİ Genel Müdürü Yıldız'dan boğulmalara karşı ...
Orman yangınları ile mücadele toplantısı Orman yangınları açısından birinci derece hassas bölge olan Muğla’da 2021 yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.
YEREL HABERLER Orman yangınları ile mücadele toplantısı Orman ...
Bodrum'da sahiller turistlere kaldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bodrum'da sahiller turistlere kaldı/ Ek fotoğraflar
Bodrum'da sahiller turistlere kaldı
YEREL HABERLER Bodrum'da sahiller turistlere kaldı
Dalaman'a gelen Ukraynalı turist kafilesi çiçeklerle karşılandı
YEREL HABERLER Dalaman'a gelen Ukraynalı turist kafilesi çiçeklerle ...
Bodrum’da denizin keyfini sadece onlar çıkarabildi Bodrum’un dünyaca ünlü sahilleri yabancı turistlere kaldı
YEREL HABERLER Bodrum’da denizin keyfini sadece onlar ...
Datça'da patates üretimi tam kapanmada da sürüyor
YEREL HABERLER Datça'da patates üretimi tam kapanmada da sürüyor
Ukraynalı turistleri Büyükelçi karşıladı Dalaman Havalimanına Ukrayna’dan gelen 189 turisti Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha karşıladı
YEREL HABERLER Ukraynalı turistleri Büyükelçi karşıladı Dalaman ...
Bodrum'un nüfusu 4'e katlandı; 700 bin nüfusa yaklaşan ilçeye 3 günde 24 bin araç giriş yaptı Belediye Başkanı Aras: "Eğer vaka sayıları artarsa hastane ve yatak sayımız yetersiz kalacaktır. Bu süreçte herkesin çok dikkatli olması ve kurallara uyması gereklidir"
YEREL HABERLER Bodrum'un nüfusu 4'e katlandı; 700 bin nüfusa ...