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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tam kapanmada, ahtapotlar limana kadar geldi

DHA

Tam kapanmada, ahtapotlar limana kadar geldi


Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA) -MUĞLA'nın Datça ilçesinde, pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla beraber doğa kendini yenilemeye başladı. Denizde ve kıyılarda hareketlilik kesilince limana kadar gelen ahtapotlardan biri bölgedeki balıkçı tarafından yakalandı.
Datça'da tam kapanma döneminde balıkçı barınağı olan liman, ahtapotların akınına uğradı. Datça'da 10 yaşından beri geçimini balıkçılıktan sağlayan 41 yaşındaki Umut Kantarlı, bugün teknesinin bakımını yaparken, deniz dibindeki ahtapotu fark etti. Kantarlı, misina oltası ile iki denemenin ardından ahtapot yakalamayı başardı. Arkadaşının yardımıyla ahtapotu kepçeye alarak kıyıya çıkaran Kantarlı, "Bu karantina nasibi. Karantina balıkçıya yaradı. İnsanların azalmasıyla limanda ahtapot çoğaldı. Her gün bir tane nasip oluyor. Yaklaşık 1,5 2 kilo ağırlığında var " dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL
2021-05-02 16:50:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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