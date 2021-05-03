Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın

Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki otluk ve makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin uğraşı sonucu söndürülen yangında 5 dönümlük alan zarar gördü.
Peksimet Mahallesi Bozdağ mevkiindeki otluk alanda, dün saat 23.45 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu yangın, 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında toplam 5 dönüm makilik ve otluk alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2021-05-03 12:36:11
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