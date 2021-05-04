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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, seyir halindeyken alev alan domates yüklü TIR, hurdaya döndü. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

SeydikemerAntalya kara yolu Sarıyer mevkisinde, Ukrayna uyruklu Volodymyr Fedorchuk'un kullandığı CE3575BX plakalı domates yüklü TIR'ın lastikleri, saat 03.00 sıralarında, fren balatalarının aşırı ısınması sonucu alev aldı. TIR'ın yanmaya başladığını fark eden sürücü, sağa çektikten sonra indi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarının ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle yangın, söndürülürken, TIR ise kullanılamaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Seydikemer Cavit AKGÜN

2021-05-04 12:30:28



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