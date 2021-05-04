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Bodrum Türkbükü’nde kanalizasyon hattı yenileniyor Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri, Muğla’nın Bodrum ilçesi Türkbükü Mahallesinde yaklaşık 40 bin kişinin yararlandığı kanalizasyon hatlarının yenileme çalışmasına başladı.

İHA

Bodrum Türkbükü’nde kanalizasyon hattı yenileniyor Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri, Muğla’nın Bodrum ilçesi Türkbükü Mahallesinde yaklaşık 40 bin kişinin yararlandığı kanalizasyon hatlarının yenileme çalışmasına başladı.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Muğla’nın Bodrum ilçesi Türkbükü Mahallesinde bulunan ana kanalizasyon hattı yenileniyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Türkbükü kanalizasyon hattında meydana gelen sık arızaların ardından yenile çalışmalarına başladı. Yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı Türkbükü Mahallesinde MUSKİ ekipleri eski hatları yerinden çıkartarak çevre kirliliği meydana gelmemesi amacıyla atık suyu vidanjörlerle alıyor. Bu sırada kanalizasyon hatlarını yenileyen ekipler yeni hatları monte edip boru kaynaklarını tamamlıyor. Çalışmanın kısa süre tamamlanıp atıksu sorunu tamamen ortadan kalkmış olacak.
Bodrum Türkbükü Muhtarı Yücel Ertuğrul “Pandemi dolayısıyla Türkbükü nüfusu 40 bin civarına ulaştı. Ana kanalizasyon hattında sık patlamalar meydana geliyordu. Muğla Büyükşehir Belediyemizden kanalizasyon hattının yenilenmesini talep ettik. MUSKİ ekipleri Türkbükü mahallemizin ana kanalizasyon hattı borularını değiştirmeye başladı. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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