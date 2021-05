Marmaris Belediyesi üreticinin yüzünü güldürüyor

Marmaris Belediyesi, sebze meyve üreticilerinin tam kapanma döneminde mağdur olmaması için önemli bir adım attı. Belediye ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtmak üzere üreticilerden sebze meyve satın aldı. İlk etapta 1 buçuk ton sebze meyve ve bin 200 demet yeşillik satın alan belediye önümüzdeki günlerde yeni alımlar yapacak.



Marmaris Belediyesi, esnafa, üreticilere ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteğini sürdürüyor. Tam kapanma döneminde iş yerini kapatmak zorunda kalan küçük esnafa 750 lira nakdi destekte bulunan belediye, yine bu dönemde semt pazarlarına çıkamayacak olan üreticilerin elinde kalan sebze ve meyveleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere satın aldı. Üreticilerin seralarından topladığı ürünler Beldibi Semt Pazarı’na getirildi. Teslim edilen ürünler belediye çalışanları tarafından tartılıp, belediyede kaydı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere poşetlendi.



"Halkımızın her zaman yanındayız"

Belediye Başkanı Mehmet Oktay da pazar yerine gelerek incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Oktay, yerelden kalkınma vizyonu ve sosyal belediyecilik çerçevesinde üreticinin ve vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, “Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın pekişeceği bu günlerde bizler, her daim vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.



Pandemi sürecinin en başından beri imkanlar ölçüsünde halkın yanında olduklarını söyleyen Oktay, “17 günlük kapanma kararıyla birlikte özellikle küçük esnafımıza yönelik 750’şer lira nakdi yardımda bulunma kararı aldık. Bugün de Marmaris sınırları içerisinde üretim yapan köylülerimizin mağdur olmaması için onlardan aldığımız ürünleri doğrudan ihtiyaç sahibi Marmaris yaşayanlarımıza ulaştırmak için buradayız. Dediğimiz gibi her zaman imkanlarımız ölçüsünde bütün Marmaris yaşayanımızın yanındayız. Bugün de 1 buçuk ton sebze meyve ve bin 200 bağ yeşilliği ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Ayrıca ilerleyen günlerde de alımlarımız olacak” diye konuştu.



3 bin koli yardım

Ramazan ayının başından bu yana Marmaris Belediyesi olarak 3 bin koli gıda yardımını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Oktay, “Tüm kent yaşayanlarına desteklerimiz devam ediyor. Yeter ki kent yaşayanlarımız önlem ve kurallar uysunlar. Bir an önce bu zorlu ve kötü günleri el birliği ile atlatalım” diyerek sözlerini bitirdi.

