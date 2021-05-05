Fethiyespor finallerde ilk sınavında

FETHİYE, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta normal sezonu 3'üncü sırada tamamlayan Fethiyespor, Play-Off çeyrek finalde eşletiği Yomraspor'la ilk maçına yarın deplasmanda çıkacak. Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Normal sezonda evinde 1-0 mağlup ettiği rakibine Trabzon'da 2-0 yenilen Fethiyespor, çeyrek finalde 10 Mayıs'ta iç sahada oynayacağı rövanş öncesi deplasmandan avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor.
Fethiye temsilcisi turu geçmesi halinde Belediye Kütahyaspor-İskenderun FK eşleşmesinin galibiyle yarı finalde rakip olacak. Lacivert-beyazlı takımda attığı 18 golle grubu gol kralı olarak tamamlayan Anıl Gir, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Fethiyespor Teknik Direktörü Enver Ataçocuğu hedeflerinin 2'nci Lig'e yükselmek olduğunu belirterek, "İlk Play-Off maçımızdan galibiyetle ayrılarak hedefe bir adım daha yaklaşmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2021-05-05 11:55:29
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