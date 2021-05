Bodrum’da başlatılan yemek yardımı kampanyası çığ gibi büyüdü Kumbarada para biriktiren çocuklar da yardım elini uzattı 17 günlük kapanma dayanışmayı arttırdı

Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yemek yardımında bulunan hayırsever vatandaşların sayısı 17 günlük kapanmayla 2 katına çıktı. Kampanyaya iş adamları, esnaf, ev hanımları gibi birçok kesimden yardım geldiğini ifade eden işletme sahibi, kumbarasındaki parayı getiren çocukların da yardım kampanyasına katıldığını ifade etti.

Bodrum’un Konacık Mahallesinde bulunan Tenha isimli Restoranın geçen yıl pandemi sürecinde başlattığı “siz evde kalın biz getirelim” kampanyası çığ gibi büyüdü. Yardıma muhtaç insanlara ücretsiz yemek dağıtımı yapan restoranı duyan vatandaşlar kampanyaya katılmaya başladı. 1 yıldır geleneksel olarak devam eden kampanyaya ramazan ayında talep 2 katına çıktı. 17 günlük kapanma ile birlikte evden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine dağıtılan yemek sayısı yaklaşık 200 kişiyi buldu. Her gün 4 çeşit yemekten oluşan menü akşam ezanından önce iftar vaktine kadar ihtiyaç sahiplerine yetiştiriyor. Her sabah 9’da yemek listesini yenileyen Reyhan Günay yemekleri 11’de paketlemeye başlıyor. 4 saat süren paketlemenin ardından yemekler Bodrum’un dört bir yanında bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. Aynı zamanda restoranın gelirlerinin bir kısmını ise Güllük hayvan barınağı bir el bir pati derneğine bağışlanıyor.



Çocuklar kumbarasındaki paralarını getirdi

Tenha restoranın işletmecisi Reyhan Günay geçen yıl pandemi sürecinde başlattıkları yardımın çığ gibi büyüdüğünü ifade ederek, “Geçen yıl pandemi süreci ile başlayan evde kal çağrısıyla ihtiyaç sahiplerine, yaşlılara ve hastalara yardımcı olmak istedik. Her gün evlerine yemeklerini ve çeşitli ihtiyaçlarını bıraktık. Bu yardımlaşmayı biz sürdürmeye devam ettik. Geçen yılda ramazan ayına denk gelmişti evde kal çağrısı bu yılda ramazan ayında duyarlı vatandaşlar sağ olsunlar destek oldular ve çığ gibi büyüyen, özellikle 17 günlük kapanmada hayırsever vatandaşların destekleri daha da arttı. Her gün 4 çeşit yemek götürüyoruz, ihtiyaç sahiplerine. Farklı ihtiyaçları olan vatandaşlarımızda oluyor. Onlara da elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Günlük 100 ila 170 arasında ihtiyaç sahiplerine yemek ulaştırıyoruz. Bizim bu çağrımızı sosyal medyadan duyan anneler, kumbarasındaki parayı getiren çocuklar, yaşlı teyzeler, çiftçiler, iş adamları gibi bir çok meslek dalından yardım etmek isteyen insanlar oluyor. Biz tenha restoran olarak başladık bu yardıma ve bzi duyanlar çok büyük destek olmaya başladılar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.