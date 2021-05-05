Muğla'da orman yangını

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Cavit AKGÜNSüleyman İLTER/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü. Yangında, 2 hektar kızılçam küle döndü.

Ortaca'nın Karadonlar Mahallesi'nde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda saat 14.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere 1 helikopter, 15 arazöz, 4 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve 50 orman işçisiyle müdahale edildi. Yangın, 1,5 saat süren çalışma ile söndürülürken, 2 hektarlık kızılçam ormanı yandı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Ortaca Cavit AKGÜN Süleyman İLTER

2021-05-05 16:31:53



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