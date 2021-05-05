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MGC adayı Fatih Bozoğlu projelerini açıklamaya başladı Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkan adayı Fatih Bozoğlu seçilmesi durumunda başkanlık dönemine ait projelerini açıklamaya başladı.

İHA

MGC adayı Fatih Bozoğlu projelerini açıklamaya başladı Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkan adayı Fatih Bozoğlu seçilmesi durumunda başkanlık dönemine ait projelerini açıklamaya başladı.

28 Nisan 2021’de yapılması planlanan Muğla Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulu, İç İşleri Bakanlığı Genelgesi ile Covit19 tedbirleri kapsamında tüm yurtta tam kapanmaya geçilmesi ile ileri bir tarihe ertelendi.
Muğla Gazeteciler Cemiyeti için başkan adaylığını açıklayan gazeteci Fatih Bozoğlu, başkanlık sürecinde hayata geçireceği projelerini paylaştı. MGC Başkan adayı Bozoğlu başkan adaylığı açıklamasında; “Muğla Gazeteciler Cemiyeti'nin sadece başkanlığını yaparak değil, siz meslektaşlarım ile birlikte el ele daha ilerilere, olması gereken yere taşımaya talibim” dedi.
“Başkan odaklı değil, katılımcı bir yönetim sistemi kuracağız”
Bozoğlu MGC Başkanlığına seçilmesi durumunda sadece yönetim kurulu üyeleri ile birlikte değil, tüm üyelerin katılımını sağlayacak bir sistem kuracaklarını belirterek şunları söyledi; “Muğla Gazeteciler Cemiyetini sadece başkan ve yönetim kurulu ile değil tüm üyelerimizin katılımı ile yöneteceğiz. Üyelerimiz cemiyetimize daha çok güvenecek ve cemiyetimizin yanında olduğunu daha çok hissedecek. Sadece MGC üyeleri değil, Muğla sınırları içinde görev yapan tüm gazeteci meslektaşlarımızın da yanında olacağız”
Geleceğe yatırım ve MGC’nin prestij projesi
Bozoğlu projelerinin sadece gazetecilik mesleğinin itibarını yükseltmek ve meslektaşlarına katkı vermekten ibaret olmadığını belirtirken, geleceği emanet alacak olan gençlerimize yapılacak yatırımın en az diğer projeleri kadar değerli olduğunu kaydetti. Bozoğlu, meslektaşlarının okuyan çocuklarına yönelik olarak hayata geçirmeye hazırlandığı projesini şu cümlelerle açıkladı; “Kurumsal kimliğini doğru yöneten her kurum kendi üyelerinin evlatları başta olmak üzere başarılı, geleceği parlak çocuklara eğitim bursu sağlıyor. Muğla Gazeteciler Cemiyeti için bu uzun yıllardır hayata geçirmeye çalıştığım hayalimdi. Şimdi Muğla Gazeteciler Cemiyeti olarak başta kendi üyelerimizin evlatları olmak üzere gençlerimize eğitim bursu sağlayacağız”
“MGC Üyelerine ücretsiz Avukatlık desteği sağlanacak”
Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkan adayı Fatih Bozoğlu, “Gazetecilik yaparken yaşadığımız her türlü hukuki sorunlarımız için avukat arkadaşlarımız ücretsiz olarak meslektaşlarımıza destek verecekler. Böylelikle üyelerimiz gazetecilik mesleğini yaparken yanlarında hukuki desteği net olarak hissedecekler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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