Bodrum’da otomobil bir anda alev topuna döndü

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü. Motor kısmından çıkan alevler otomobili küle çevirdi.

Bodrum’dan Turgutreis istikametine giden bir otomobil ortakent kavşağına yaklaştığında bir anda alev aldı. Otomobilin motor kısmında başlayan yangın aracı alev topuna çevirdi. Patlama riskine karşı olay yerine gelen güvenlik güçleri yolda önlem aldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiyeye haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobili güçlükle söndürdü. Kısa süreli yaşanan paniğin ardından Bodrum Turgutreis yolu trafiğe tekrar açıldı.

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